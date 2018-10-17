''Цвет настроения черный-пречерный...'' Лорак заподозрили в депрессии

Украинская поп-певица Ани Лорак, которая в настоящее время переживает семейную драму и бракоразводный процесс с мужем, встревожила поклонников печальным внешним видом.

Поклонники артистки, увидев ее новое фото в Instagram, заподозрили звезду в депрессивном состоянии, в котором она пребывает из-за напряженного графика и переживаний по поводу измены супруга Мурата.

Многие отметили, что их пугает тенденция публиковать мрачные черно-белые снимки, которой последнее время придерживается певица. Также она часто выбирает наряды черного, серого или других неярких цветов, что может свидетельствовать о ее желании остаться незамеченной из-за душевных переживаний.

"Цвет настроения черный-пречерный. Почему так?" - спросили встревоженные поклонники у Лорак.

"Каролина, вы часто в черном. Не надо грустить, все будет хорошо", - утешили ее фолловеры.

Также некоторые подписчики раскритиковали внешний вид певицы, отметив, что она очень неопрятная и подбирает неудачные наряды, которые ее старят.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак возмутила фанатов переменами во внешности. Они заявили, что она похожа на киевлянку Яну Беляеву, с которой певице изменял муж Мурат Налчаджиоглу.