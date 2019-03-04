"ЦеШо" выступят в Киеве с сольным концертом

Их композиция Hate произвела настоящий фурор на сцене и собрала немало положительных отзывов от жюри и высокую оценку от зрителей.

Самые обсуждаемые участники Нацотбора на Евровидение-2019 – социальное кабаре "ЦеШо" выступят в киевском клубе Atlas 15 марта.

"Я почувствовала, что на сцене находятся люди, которые точно пришли с месседжем. Они понимают, о чем они поют. Важно то, что они хотят сказать. Мурашки пошли сразу, когда я услышала Hate", – Джамала.

"ЦеШо" – еще один музыкально-театральный проект Влада Троицкого, основателя театра "Дах" и групп DakhaBrakha и Dakh Daughters. Это социальный рейв, зеркало современного дня, голос молодой Украины, банда культурных камикадзе или хор светлого будущего. В их творчестве больше вопросов, чем ответов.

Своими перфомансами они заставляют задуматься над актуальными проблемами современности. Пятеро актеров из-за сочетания музыки и театра остро и сочно исследуют кто мы, где и как живем. Говорят о вызовах современного человека, о мире, который нас окружает, который мы ежедневно встречаем, когда обуваемся и выходим за дверь.

Вместе с ними на сцене – их уменьшенные копии, пятеро кукол в таких же комбинезонах и цветных шапках. Симулякры их собственных "я", в то же время – и обобщенный образ современных людей, и проекция следующего поколения. В руках музыкантов – виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон, ксилофон и перкуссии.

Со сцены будет показано 15 композиций, сплетенных в авторскую последовательность с переходами-переливами между ними.

Как писал ранее OBOZREVATEL, одним из хедлайнеров летнего украинского фестиваля Atlas Weekend 2019 станет американская группа Black Eyed Peas. Об этом стало известно в пятницу, 1 марта. Фестиваль пройдет на территории столичного ВДНХ с 9 по 14 июля.

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