Троица 2019: как отмечают украинские звезды

В воскресенье, 16 июня 2019 года христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников – День Святой Троицы (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники).

Украинские звезды поздравляют своих поклонников в Instagram и демонстрируют, как отмечают святой праздник.

Так знаменитая телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в своем микроблоге фото, сделанное у церкви. На нем звезда позирует с различными травами.

"Милые и набожные, счастья вашим семьям! С праздником Троицы", — подписала кадр Фреймут.

Телеведущая Оксана Марченко опубликовала подобное фото и подписала его так:

"Дорогие друзья! Всех с грядущей Троицей! Пусть мир и любовь живут в ваших домах! Сегодня и всегда любите друг друга, берегите, помогайте. Мы все разные, но мы все одинаково хотим быть счастливыми, чего я всем искренне желаю!".

А их коллега Лилия Ребрик поделилась серией фото со своей семьей.

"Нну... доброе утро! С праздником Троицы!!!" — поздравила Ребрик фолловеров.

Семья Лилии Ребрик instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с семьей instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в Троицу. Существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться.

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