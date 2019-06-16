Троица 2019: как отмечают украинские звезды

В воскресенье, 16 июня 2019 года христиане восточного обряда отмечают один из важнейших религиозных праздников – День Святой Троицы (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники).
Украинские звезды поздравляют своих поклонников в Instagram и демонстрируют, как отмечают святой праздник.
Так знаменитая телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в своем микроблоге фото, сделанное у церкви. На нем звезда позирует с различными травами.
"Милые и набожные, счастья вашим семьям! С праздником Троицы", — подписала кадр Фреймут.
Телеведущая Оксана Марченко опубликовала подобное фото и подписала его так:
"Дорогие друзья! Всех с грядущей Троицей! Пусть мир и любовь живут в ваших домах! Сегодня и всегда любите друг друга, берегите, помогайте. Мы все разные, но мы все одинаково хотим быть счастливыми, чего я всем искренне желаю!".
А их коллега Лилия Ребрик поделилась серией фото со своей семьей.
"Нну... доброе утро! С праздником Троицы!!!" — поздравила Ребрик фолловеров.
Семья Лилии Ребрик
instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик с семьей
instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в Троицу. Существуют определенные запреты, которых нужно придерживаться.
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