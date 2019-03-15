МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть

2.2тЧитать материал на украинском

Один из самых известных мировых диджеев, нидерландский музыкальный продюсер Фадиль Эль Гуль (R3hab), записал ремикс на хит-миллионник "Плакала" украинской группы KAZKA.

Две версии на украинском и английском языке опубликованы в официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы послушать, проскролльте до конца страницы).

"Танцуйте, будто камер нет! Слушайте "Плакала" и "CRY", будто никогда не слышали. Премьера сразу двух ремиксов супер крутого R3hab на наши треки", – сказано в аннотации к треку в Instagram группы.

KAZKA

KAZKA

instagram

Новости
Голосование: выбираем "Народный хит" премии "Золотая Жар-птица"

Мнение поклонников украинских музыкантов после прослушивания трека разделились. Стоит отметить, что за день англоязычная версия набрала больше шести тыс. просмотров в YouTube, а украиноязычная – более четырех.

Некоторым оригинал понравился больше, чем ремикс. Другая половина аудитории услышала новое звучание полюбившегося многим хита.

"Оригинал лучше", "Украинский вариант вне конкуренции", "Честно говоря, от Рехаба ожидал намного больше, а это типичный трек для фона в заведениях общественного питания", – написали недовольные поклонники.

"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть
"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть
"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть

"Хорошая работа, новое звучание! Рекомендую", "Круто звучит", "Украинский ремикс еще эффектнее! Вы супер! Желаю вам творческих свершений", – написали восторженные фолловеры.

"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть
"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть
"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, трек группы KAZKA "Плакала" вошел в дебютный альбом "Карма". Он стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала несколько десятков млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов.

Позже вышла англоязычная версия хита, которая вызвала неоднозначную реакцию публики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
KAZKA
Место
Украина
Тег
музыка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения