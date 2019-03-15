"Трек для общепита": новая версия хита KAZKA "Плакала" рассорила сеть

Один из самых известных мировых диджеев, нидерландский музыкальный продюсер Фадиль Эль Гуль (R3hab), записал ремикс на хит-миллионник "Плакала" украинской группы KAZKA.

Две версии на украинском и английском языке опубликованы в официальном YouTube-канале музыкального коллектива (чтобы послушать, проскролльте до конца страницы).

"Танцуйте, будто камер нет! Слушайте "Плакала" и "CRY", будто никогда не слышали. Премьера сразу двух ремиксов супер крутого R3hab на наши треки", – сказано в аннотации к треку в Instagram группы.

KAZKA instagram

Мнение поклонников украинских музыкантов после прослушивания трека разделились. Стоит отметить, что за день англоязычная версия набрала больше шести тыс. просмотров в YouTube, а украиноязычная – более четырех.

Некоторым оригинал понравился больше, чем ремикс. Другая половина аудитории услышала новое звучание полюбившегося многим хита.

"Оригинал лучше", "Украинский вариант вне конкуренции", "Честно говоря, от Рехаба ожидал намного больше, а это типичный трек для фона в заведениях общественного питания", – написали недовольные поклонники.

"Хорошая работа, новое звучание! Рекомендую", "Круто звучит", "Украинский ремикс еще эффектнее! Вы супер! Желаю вам творческих свершений", – написали восторженные фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, трек группы KAZKA "Плакала" вошел в дебютный альбом "Карма". Он стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала несколько десятков млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов.

Позже вышла англоязычная версия хита, которая вызвала неоднозначную реакцию публики.

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