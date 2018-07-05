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"Требует алиментов" Скандал Седоковой с экс-мужем из-за дочери набрал новых оборотов

1.3тЧитать новость на украинском

Экс-муж скандальной украинской певицы, экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства.

В сети опубликовали фрагмент переписки адвоката Седоковой с юристом ее бывшего мужа Максима. Согласно документам, адвокат Чернявского заверяет, что после того, как отец 6-летней Моники станет ее опекуном, он будет требовать от Анны алиментов "исходя из значительного дохода от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений". Об этом пишет Super.

В свою очередь, сторона Седоковой настаивает, что Моника должна воспитываться обоими родителями.

Анна Седокова с дочерью

HELLO! Russia

"Мы очень разочарованы постоянными действиями вашего клиента по отношению к Монике, как если бы она была его "собственностью", а не маленькой девочкой, которая имеет право видеть мать", - ответил адвокат Седоковой на ограничения ее свиданий с девочкой.

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Вместе с тем Чернявский не только настаивает на полной опеке над Моникой, но и претендует явно претендует на часть доходов экс-"ВИА Гры". При этом женщина, которая представилась матерью Максима Чернявского заявила, что информация не соответствует действительности, и никто не планирует требовать выплату алиментов.

Фрагмент переписки адвокатов Седоковой и Чернявского

Super

"Вопрос, где вы вычитали, что Максим требует алиментов? Если у вас нет переводчика, то писать ересь должно быть стыдно", - написала она в социальной сети.

Напомним, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой. 31-летний Максим также вооружился поддержкой своей матери: женщина, которая называет себя Мариной Чернявской активно ведет споры с фанатами и фан-страницами Анны, грозясь вывести Седокову "на чистую воду". Марина делится с пользователями сети подробностями развода артистки с супругом, рассказывает поклонникам о плохих качествах Анны как матери, а также показывает, как счастлива 6-летняя Моника в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, теперь певица Анна Седокова может видеться с дочерью только в присутствии надзирателя и с предварительного разрешения. Кроме того, оба родителя не имеют права вывозить девочку за пределы штата Калифорния, поскольку со стороны Анны существует "риск похищения", так как Моника является гражданкой США.

Персона
Анна Седокова
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