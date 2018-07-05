"Требует алиментов" Скандал Седоковой с экс-мужем из-за дочери набрал новых оборотов

Экс-муж скандальной украинской певицы, экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства.

В сети опубликовали фрагмент переписки адвоката Седоковой с юристом ее бывшего мужа Максима. Согласно документам, адвокат Чернявского заверяет, что после того, как отец 6-летней Моники станет ее опекуном, он будет требовать от Анны алиментов "исходя из значительного дохода от ее очень успешной карьеры в сфере развлечений". Об этом пишет Super.

В свою очередь, сторона Седоковой настаивает, что Моника должна воспитываться обоими родителями.

Анна Седокова с дочерью HELLO! Russia

"Мы очень разочарованы постоянными действиями вашего клиента по отношению к Монике, как если бы она была его "собственностью", а не маленькой девочкой, которая имеет право видеть мать", - ответил адвокат Седоковой на ограничения ее свиданий с девочкой.

Вместе с тем Чернявский не только настаивает на полной опеке над Моникой, но и претендует явно претендует на часть доходов экс-"ВИА Гры". При этом женщина, которая представилась матерью Максима Чернявского заявила, что информация не соответствует действительности, и никто не планирует требовать выплату алиментов.

Фрагмент переписки адвокатов Седоковой и Чернявского Super

"Вопрос, где вы вычитали, что Максим требует алиментов? Если у вас нет переводчика, то писать ересь должно быть стыдно", - написала она в социальной сети.

Напомним, уже полгода между Анной Седоковой и ее бывшим мужем Максимом Чернявским идет судебное разбирательство из-за опеки над их общей дочерью Моникой. 31-летний Максим также вооружился поддержкой своей матери: женщина, которая называет себя Мариной Чернявской активно ведет споры с фанатами и фан-страницами Анны, грозясь вывести Седокову "на чистую воду". Марина делится с пользователями сети подробностями развода артистки с супругом, рассказывает поклонникам о плохих качествах Анны как матери, а также показывает, как счастлива 6-летняя Моника в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, теперь певица Анна Седокова может видеться с дочерью только в присутствии надзирателя и с предварительного разрешения. Кроме того, оба родителя не имеют права вывозить девочку за пределы штата Калифорния, поскольку со стороны Анны существует "риск похищения", так как Моника является гражданкой США.