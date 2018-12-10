Травмировала Януковича: в сети подшутили над Повалий в день ее рождения

В комедийном украинском шоу "#@)₴?$0" с Майклом Щуром" высмеяли народную артистку Украины, подругу беглого президента Виктора Януковича Таисию Повалий в день ее рождения (звезде исполнилось 54 года).

Так, певицу упомянули в передаче, как возможную виновницу травмы Януковича, из-за которой он якобы не смог выйти на видеосвязь для выступления с последним словом в суде по делу о его госизмене. В шоу предположили, что Повалий играла с Януковичем в теннис и тот пикантным образом повредил колено. Выпуск "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Журналисты предположили, что подробности госпитализации Януковича в России не раскрываются, поскольку экс-президент мог столь сильно травмироваться только в экстраординарной ситуации. Накануне его представители отметили, что в медучреждении, где лечится Янукович, просто нет интернета, а само выступление из больничной палаты "унизит достоинство экс-политика".

Таисия Повалий и Виктор Янукович zabor.zp.ua

"Медучреждение где нет интернета? Его что, лечат в морге? Будет унижать достоинство Януковича? Странно, после смертельного удара яйцом у господина Януковича нашлись и возможности, и достоинство написать обращение из больницы. Возможно, он играл в теннис и получил травму колена, которой он стыдится. Как это могло произойти?" – рассказали ведущие, упомянув при этом Повалий.

"Вот Янукович играет в теннис, тянется за мячом, не успевает, спотыкается о ногу и летит коленом прямо в ср*ку Таисии Повалий. Да, именно туда. Колено Януковича застревает в "пятой точке" Таисии. Это единственный способ травмировать колено так, чтобы потом было стыдно показывать в больнице и тем более во время судебного заседания", – посмеялись впрограмме над скандальными персонами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий выступила в Кремле с сольным концертом, где спела украиноязычные песни. Фолловеры упрекнули артистку в том, что она уехала в Россию и активно выступает для местной публики,а в таком случае, по их мнению, исполнение украинских композиций неуместно и цинично.