Травести-дива Монро похвасталась фотографией топлес

Популярная в Украине телеведущая и блогер травести-дива Монро восхитила своих фолловеров в соцсети яркой фотографией топлес.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала полуобнаженное фото, на котором одной рукой прикрыла грудь. В своем посте Монро поделилась взглядами на вопросы ЛГБТ-сообществ в Украине.

"Что касается публичных признаний и каминг-аутов, вы никому ничего не должны объяснять, тем более оправдываться! Ваше право - не отвечать на неудобные вопросы касаемо личной жизни, но признаться себе честно, что ты гей, лесбиянка или трансгендер, все же стоит", - отметила она.

Это, по словам травести-дивы, значительно облегчит жизнь.

В своем посте Монро высказалась о марше равенства Kyiv Pride, который запланирован в столице на 17 июня.

"К сожалению, в Украине "Прайд" – это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе", - указала она.

Как добавила телеведущая, стоит принять тот факт, что в Украине представителям секс-меньшинств придется держать удар всегда.

Фолловеры Монро пришли в восторг от ее рассуждений, внешности и макияжа. Снимок собрал более 2 тыс. лайков. Знаменитость назвали "невероятной" и "обескураживающей".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Монро поделилась размышлениями о домашнем насилии.