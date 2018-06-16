Травести-дива Монро похвасталась фотографией топлес

Популярная в Украине телеведущая и блогер травести-дива Монро восхитила своих фолловеров в соцсети яркой фотографией топлес.
На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала полуобнаженное фото, на котором одной рукой прикрыла грудь. В своем посте Монро поделилась взглядами на вопросы ЛГБТ-сообществ в Украине.
"Что касается публичных признаний и каминг-аутов, вы никому ничего не должны объяснять, тем более оправдываться! Ваше право - не отвечать на неудобные вопросы касаемо личной жизни, но признаться себе честно, что ты гей, лесбиянка или трансгендер, все же стоит", - отметила она.
#рекомендую К сожалению, в Украине Прайд – это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе. +++ Что касается публичных признаний и каминг-аутов, вы никому ничего не должны объяснять, тем более оправдываться! Ваше право - не отвечать на неудобные вопросы касаемо личной жизни, но признаться себе честно, что ты гей, лесбиянка или трансгендер, все же стоит. И жить станет легче. Но не делайте ориентацию единственным вашим достоинством или достижением. Это как гордиться большой грудью или членом. Ну ок! И что дальше? +++ Просто примите тот факт, что в украинском обществе, если ты не такой, другой, и это касается не только представителей ЛГБТ, удар держать придется всегда. +++ Полный текст по ссылке в био профиля🙏 И до встречи на @kyivpride 2018 в это воскресенье, 17 июня, в 9:00 ! #love #неугомоннаяМонро #КиївПрайд
Это, по словам травести-дивы, значительно облегчит жизнь.
В своем посте Монро высказалась о марше равенства Kyiv Pride, который запланирован в столице на 17 июня.
"К сожалению, в Украине "Прайд" – это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе", - указала она.
Как добавила телеведущая, стоит принять тот факт, что в Украине представителям секс-меньшинств придется держать удар всегда.
Фолловеры Монро пришли в восторг от ее рассуждений, внешности и макияжа. Снимок собрал более 2 тыс. лайков. Знаменитость назвали "невероятной" и "обескураживающей".
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Монро поделилась размышлениями о домашнем насилии.