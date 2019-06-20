Трагически погиб знаменитый французский диджей

Знаменитый французский диджей, продюсер и участник дуэта Cassius Филипп Здар (настоящее имя – Филипп Сербонеши) выпал из окна многоэтажки в Париже и умер.

По данным ВВС, о смерти 50-летней знаменитости сообщил его агент Себастьен Фарран, уточнив, что это был несчастный случай (чтобы послушать музыку электронного дуэта, проскролльте до конца страницы).

"Он случайно выпал из окна верхнего этажа здания в Париже", – рассказал он, не раскрыв деталей смерти.

Филипп Здар Instagram@nitsa_club

Здар был влиятельным электронным продюсером. Его коллеги после траурного известия заявили, что без Филиппа не было бы современной танцевальной электронной музыки.

В течение своей карьеры Здар и его партнер по дуэту Юбер Блан-Франкард работали с целой плеядой влиятельных электронных и поп-музыкантов: Францем Фердинандом, Beastie Boys, The Rapture, Chromeo.

Филипп Здар (Сербонеши) Instagram@djtzaba

В 2010 году Филипп получил "Грэмми" как продюсер альбома инди-поп группы Phoenix, взлетевшего до четвертого места в чартах.

Филипп Сербонеши Instagram@romainbourven

Сербонеши Instagram@yousefcircus

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