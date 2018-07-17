Трагическая гибель звезды "Дом-2": подруга раскрыла тайную сторону ее жизни

Погибшая в июне в Москве экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк не была беременна от полицейского-взяточника.

Девушка находилась в отношениях с женатым бизнесменом. Мужчина полностью ее обеспечивал, но разводиться не спешил. Об этом рассказала подруга покойной звезды, певица Карина Красавина, пишет "КП".

"Да, у нее был очень богатый мужчина, который ее всем обеспечивал. Но он из мира бизнеса. Он женат, у него дети. Да, Настя была его любовницей, и он не собирался на ней жениться. Но все-таки она была по-настоящему любима. Настя не работала. Этот мужчина оплачивал ей квартиру в элитном доме, давал деньги на одежду и текущие расходы, возил отдыхать за границу. Незадолго до смерти Настя летала с ним в Таиланд. Говорила, что вскоре они собираются на Бали", – рассказывает подруга погибшей.

Красавина также опровергает слухи о том, что Анастасия работала в секс-эскорте.

"Это все бред! После ее смерти появилось очень много небылиц", – утверждает певица.

Близкие друзья склоняются к версии, что Тарасюк могла совершить самоубийство. У девушки случались депрессии.

"Настя иногда говорила о своей смерти. Шутила, что не хотела бы дожить до дряхлой старости. "Когда я умру, я хочу, чтобы обо мне все говорили, чтобы моя смерть не была бесполезной". Мы считали, что это временные какие-то всплески настроения. Вообще она была очень мнительный и ранимый человек. Все ее знали, как веселую девчонку. А когда мы говорили по душам, одни, я понимала, что она так одинока! Она в шоке от этого мира была. Жаловалась, какие все вокруг лицемерные", – вспоминает Карина.

Анастасию Тарасюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Расходы оплатил ее любовник.

"Все расходы взял на себя тот мужчина. Можете себе представить, сколько все это стоило. (По данным "КП", место под новую могилу там стоит до 2-2,5 млн. рублей. - Ред.). Думаю, он очень ее любил. Из Шатуры на похороны приезжала бабушка Насти. На кладбище ей стало плохо. Вызывали врачей. Еле откачали", – добавила Красавина.

Анастасия Тарасюк

Как сообщал OBOZREVATEL, участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Девушка выпала из окна квартиры на 19 этаже в пятницу, 22 июня.

После ее смерти в СМИ появилась информация, что Анастасия находилась на втором месяце беременности и оказывала эскорт-услуги.