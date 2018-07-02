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Тото Кутуньо срочно госпитализирован

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Сегодня, 2 июля, стало известно об экстренной госпитализации известного итальянского певца Тото Кутуньо. Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает газета La Repubblica.

Тото находится в больнице в Льеже, в Бельгии. Кутуньо должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.

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Состояние 74-летнего артиста стабильное: он почувствовал недомогание из-за жары.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что украинской телеведущей, звезде проекта "Орел и Решка" Лесе Никитюк потребовалась помощь медиков.

Персона
Тото Кутуньо
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