Тото Кутуньо хотят запретить въезд в Украину: у звезды отреагировали

Группа украинских депутатов обратилась к главе СБУ Василию Грицаку с предложением ввести запрет на въезд в страну итальянского певца Тото Кутуньо.

Об этом сообщает агентство ANSA. Один из группы депутатов от "Народного фронта" Виктор Романюк связался с изданием и подтвердил достоверность этой информации.

Менеджер Тото Кутуньо Данило Манкузо был "удивлен и глубоко обеспокоен" этой информацией.

Кутуньо с хором Красной армии ANSA

"Тото всегда был далек от политической сферы, и за всю свою жизнь он никогда не причислял себя ни к какой партии. Я удивлен, что этот запрос будет сделан за неделю до концерта Кутуньо, который состоится 23 марта в Киеве. Это театр на 4000 мест, реклама и продвижение этого мероприятия начались много месяцев назад. Я очень волнуюсь", — сказал Манкузо агентству.

"Среди прочего, мы отказались от концертов в Крыму после 2014 года", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта СБУ запретила въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу.

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