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Торговали на рынке и ели хот-доги: Лобода рассказала о сложном детстве

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, призналась, что в детстве ей пришлось пережить довольно трудные времена.

Певица рассказала в интервью журналу Tele.ru, что она с матерью торговала на рынке каждые выходные.

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"Когда я училась в школе, мы с мамой каждые выходные ездили на рынок торговать, чтобы как-то выживать. И так продолжалось лет пять. Я помогала ей как могла. Тяжелее всего было зимой, когда ударяли морозы. И по вечерам, если удавалось что-то заработать, мы покупали себе хот-доги. Ехали домой на трамвае и были счастливы, что день удался", - рассказала Лобода.

Торговали на рынке и ели хот-доги: Лобода рассказала о сложном детстве

Однако, по ее словам, именно этот период в жизни сделал ее сильнее и научил дорожить тем, что имеешь.

"Пройдя такой путь, я научилась ценить то, что у меня есть сейчас", - подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Лобода намекнула на то, что у нее появился любимый мужчина.

Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
Место
Россия
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