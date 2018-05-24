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Топлес-фотосессия Даши Астафьевой покорила Instagram

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Украинская модель и певица Даша Астафьева впечатлила фанов новой горячей фотосессией топлес.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала серию откровенных снимков, которые предпочла оставить без подробностей.

"Фантастические снимки моей команды", - коротко отметила модель.

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Всего за несколько часов фотографии Астафьевой собрали более 6 тыс. лайков. Фолловеры звезды оценили ее внешность и фигуру в комментариях под постом.

"Великолепна", "Вам очень идет цилиндр", "Даша, вы бомба", - отреагировали пользователи соцсети на эффектную фотосессию Астафьевой.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Оля Полякова пошутила над сменой имиджа Даши Астафьевой.

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagram
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