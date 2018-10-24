МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

4.7тЧитать материал на украинском

Многие любят проводить длинные осенние вечера закутавшись в плед с чаем, бутербродами и любимым сериалом. Кинокритики решили облегчить задачу сериаломанов в поисках достойных картин и назвали самые крутые сериалы этой осени.

Перечень лучших новинок опубликовал портал USA Today.

Новости
Звезда популярного сериала 80-х спела знаковую для Украины песню

Среди них:

Ты

Менеджер книжного магазина тайно влюбляется в незнакомку и начинает ее преследовать. В результате, любовь перерастает в самую настоящую одержимость.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Маньяк

Еще одна жутковатая история. Некий врач создал препарат, который должен был излечить абсолютно любое психическое заболевание. Но что-то пошло не так и двое героев стали жертвами препарата с крайне неожиданными эффектами.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Побег из Даннеморы

Осужденные на пожизненный срок преступники Ричард Мэтт и Дэвид Суэт сбегают из тюрьмы. Конечно, это дается им далеко не гладко. Сериал основан на реальных событиях.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Манифест

Пассажиры обычно авиарейса выходят из самолета после успешного приземления. Ничего страшного не происходит, все идет своим чередом... Вот только одно "но" - оказывается, что за время полета на Земле каким-то образом прошло пять лет.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Зачарованные

Это уже классика. Но сейчас ее решили переделать на новый лад, поэтому даже любителям старых серий про ведьм будет не скучно. Действия разворачиваются в наши дни, после смерти матери трое сестер обнаруживают в себе волшебную силу. И отправляются бороться со злом.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Мерфи Браун

Еще один удачный ремейк. Главная героиня - известный журналист и ведущая новостей Мерфи Браун. Она была выздоравливающим алкоголиком со сложным характером и достигла успеха благодаря освещению предвыборной политики в своем телешоу.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Леденящие душу приключения Сабрины

Помните Сабрину, маленьку ведьмочку? Так вот, с этим шоу она имеет мало общего. Это старая история, переснятая по-новому. Но от прежней доброй сказки тут осталось очень не много. Раньше этот сериал смешил подростков, а теперь пугает взрослых.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Маленькая барабанщица

В основу сериала легла экранизация одноименного романа Джона ле Карре, в котором рассказывается история поимки израильскиими спецслужбами очень опасного палестинского террориста Халиля.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Миллион мелочей

История рассказывает о группе друзей, оказавшихся в тупике своего развития. Персонажи понимают, что их повседневность жутко однообразна и мучительно скучна. Правда, это понимание не дает им повода двигаться вперед и менять свою жизнь так, как им этого захочется.

ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, звезда сериала "Игра престолов", известный под прозвищем Гора, похвастался своим подписчикам в соцсети радостным событием. Знаменитость женился на официантке Келси Хенсон, с которой встречался с 2017 года.

Объект
сериал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги