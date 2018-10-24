ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров

Многие любят проводить длинные осенние вечера закутавшись в плед с чаем, бутербродами и любимым сериалом. Кинокритики решили облегчить задачу сериаломанов в поисках достойных картин и назвали самые крутые сериалы этой осени.

Перечень лучших новинок опубликовал портал USA Today.

Среди них:

Ты

Менеджер книжного магазина тайно влюбляется в незнакомку и начинает ее преследовать. В результате, любовь перерастает в самую настоящую одержимость.

Маньяк

Еще одна жутковатая история. Некий врач создал препарат, который должен был излечить абсолютно любое психическое заболевание. Но что-то пошло не так и двое героев стали жертвами препарата с крайне неожиданными эффектами.

Побег из Даннеморы

Осужденные на пожизненный срок преступники Ричард Мэтт и Дэвид Суэт сбегают из тюрьмы. Конечно, это дается им далеко не гладко. Сериал основан на реальных событиях.

Манифест

Пассажиры обычно авиарейса выходят из самолета после успешного приземления. Ничего страшного не происходит, все идет своим чередом... Вот только одно "но" - оказывается, что за время полета на Земле каким-то образом прошло пять лет.

Зачарованные

Это уже классика. Но сейчас ее решили переделать на новый лад, поэтому даже любителям старых серий про ведьм будет не скучно. Действия разворачиваются в наши дни, после смерти матери трое сестер обнаруживают в себе волшебную силу. И отправляются бороться со злом.

Мерфи Браун

Еще один удачный ремейк. Главная героиня - известный журналист и ведущая новостей Мерфи Браун. Она была выздоравливающим алкоголиком со сложным характером и достигла успеха благодаря освещению предвыборной политики в своем телешоу.

Леденящие душу приключения Сабрины

Помните Сабрину, маленьку ведьмочку? Так вот, с этим шоу она имеет мало общего. Это старая история, переснятая по-новому. Но от прежней доброй сказки тут осталось очень не много. Раньше этот сериал смешил подростков, а теперь пугает взрослых.

Маленькая барабанщица

В основу сериала легла экранизация одноименного романа Джона ле Карре, в котором рассказывается история поимки израильскиими спецслужбами очень опасного палестинского террориста Халиля.

Миллион мелочей

История рассказывает о группе друзей, оказавшихся в тупике своего развития. Персонажи понимают, что их повседневность жутко однообразна и мучительно скучна. Правда, это понимание не дает им повода двигаться вперед и менять свою жизнь так, как им этого захочется.

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