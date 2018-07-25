Топ-10 звездных собак Украины: как они выглядят и кто их хозяева

Сегодня в Украине собаки имеют не только известных хозяев, но и сами достаточно популярны в шоу-бизнесе: снимаются в кино, позируют для глянца, ведут страницы в социальных сетях. Этой осенью даже выходит украинский фантастический семейный фильм, где главную роль сыграет собака.

О том, какие породы самые популярные среди украинских селебритиз и где чаще всего можно встретить звездных любимцев, читайте в подборке CityOboz.

Знакомьтесь – Фокстер

Фокстер – главный герой украинского фантастического фильма "Фокстер & Макс". По сюжету он нано-робот – пес-супергерой со сверхъестественными способностями.

Сейчас Фокстер - настоящая звезда YouTube, первый украинский пес-влогер. Он посещает интересные мероприятия, встречается с известными личностями, о чем рассказывает в своем влоге. А совсем недавно был запущен новый проект – "Foxter Friendly Café", где Фокстер рассказывает о киевских заведенях, которые можно посещать с собаками.

Увидеть фильм "Фокстер & Макс" с харизматичным псом в главной роли можно уже этой осенью – премьера состоится 25 октября.

Подруга NK Мими

Мими, французская болонка породы бишон фризе, имеет не только звездную хозяйку Настю Каменских, но и собственную страницу Instagram. В блоге этой кучерявой француженки #miminskux можно найти "мимишные" образы и необычные фото.

Собака-актриса Ольги Сумской

Четырехлапая подружка Джессика познакомилась с известной актрисой благодаря ее мужу, Виталию Борисюку. Ведь он, прислушавшись к совету дочери, подарил любимой собачку.

По видимому, творческая атмосфера повлияла и на домашнюю любимицу, так что вскоре Джессика снялась в комедийном телесериале канала СТБ "Коли ми вдома".

Лунтик инспектора Фреймут

У звездного инспектора Ольги Фреймут есть не менее звездный пес Лунтик. Телеведущая рассказала, что у ее дочери Златы сильная аллергия на шерсть, но она все равно хотела собаку. Так что в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай принес ей подарок. В этот раз, исполнив мечту Златы, – йоркширского терьера, шерсть которого не вызывает аллергических реакций. Песик сказочно появился у звездной дочки, так что назвали его соответствующе – Лунтик.

На одной из сьемок Ольга рассказала: "Лунтика нельзя оставлять дома одного. Он нуждается во внимании и заботе, а из домашних больше всего любит мою маму"

Нора Владимира Зеленского

Идея завести собаку для семьи появилась у самого Владимира Зеленского. В результате, четыре года назад в доме актера и телеведущего поселилась швейцарская овчарка по кличке Нора. Как рассказал Владимир, она - любимица всей семьи, особенно детей. Но это и не удивительно, ведь собака белоснежная и пушистая. Ну как такую не любить?

Джамала и Баду

Баду – любимый шпиц победительницы Евровидения-2016 Джамалы. "Собака - облизака" - так звезда называет своего пса.

История выбора имени для пушистого новогоднего подарка тоже очень интересная. Джамала назвала любимицу в честь Эрики Баду – известной исполнительницы в стиле соул и ритм-энд-блюз. Более того, в джазе есть распевка, где используют буквосочетание "ба-ду-ба-ду-ба-дууу".

Миниатюрное создание довольно часто снимается в клипах хозяйки, ездит на гастроли, позирует для глянца и фигурирует на ее фото в соцсетях.

Джек-рассел Александра Попова

Актер, ведущий программы "Сніданок. Вихідний" Александр Попов рассказал, что его пес Бенджамин дома спокойный, но на улице - гиперактивный. Он, как и хозяин, любит активный отдых. Бенджамин всегда ждет "папочку" на подоконнике, высматривая его из окна.

А еще питомец появляется на многих фото и видео Александра в социальных сетях. Как рассказал ведущий в своем интервью, Бенджамин очень ревнивый, поэтому обижается, когда хозяин на прогулке обращает внимание на других собак. Характер у этого терьера добродушный, но пес делает все, чтобы внимание принадлежало именно ему 24 часа в сутки.

Вера Брежнева и ее Дейзи

Такую же бишон фризе, как у Анастасии Каменских и Патрисии Каас, выбрала себе и певица Вера Брежнева.

Изначально Дейзи предназначалась для старшей дочери, но Вера так полюбила пушистую подругу, что теперь частенько лично выгуливает ее, берет на гастроли, носит в сумочке и устраивает фотосессии.

Любовь к животным у певицы еще с детства. Дейзи уже не первая собака звездной семьи, но Вера всегда выбирает собак-девочек. Ведь, считает певица, матери двух дочерей легче найти общий язык с представительницами женского пола.

Ши-тцу и шпиц Юлии Саниной

У Юлии Саниной две собаки. Первую она завела в 17 лет. Как вспоминает солистка группы The Hardkiss, ши-тцу по имени Байрон ей в качестве сюрприза привезли родители. Пес выполняет почетную роль звонка, ведь извещает хозяев о гостях еще за несколько минут до их прибытия. Сейчас Байрон живет у Юлиной матери, а певица, переехав к Владу Бебко, опекает померанского шпица Джерика.

Анна Кошмал и ее Фред

Анна считается одной из самых узнаваемых молодых актрис. А еще она обожает собак. Ее друг в жизни и на съемках – Фред, восточноевропейская овчарка. Анна рассказала, что собака весит столько же, сколько сама актриса.

А еще Фред снялся в телесериале "Село на миллион" вместе с Анной.

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