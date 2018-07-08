Толпы людей и дружба с Кличко: как культовые британцы выступили на Atlas Weekend-2018

В субботу, 7 июля, на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend-2018, выступил легендарный британский электронный проект из Британии - The Chemical Brothers (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Артисты не только сумели собрать многотысячную аудиторию возле главной сцены фестиваля, но также и сделали совместную фотографию с мэром Киева, знаменитым боксером Виталием Кличко. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошло выступление The Chemical Brothers.

Британцы закрывали предпоследний день фестиваля, исполнив десяток своих культовых треков, среди которых композиции "Believe", "Hey Boy", "Hey Girl", "Galvanize" и другие.

Присутсвующие на выступлении зрители пришли в восторг от зажигательной электронной музыки и качественного, зрелищного шоу на сцене. Огромная толпа фанатов поддерживала музыкантов своими танцами и бурными аплодисментами.

Публикация от 🎤Ведущий Мероприятий Showman (@pavelzhylin) 7 Июл 2018 в 4:06 PDT

В социальных сетях многие пользователи, которые побывали на концерте, отметили в комментариях, что выступление The Chemical Brothers напоминало "магию" и "массовое сумасшествие". Некоторые также добавили, что, вероятно, британцы "по количеству "посетителей" перебили Олега Винника" - знаменитый украинский певец был хедлайнером первого фестивального дня.

"Я оставила им свою душу", - написала восторженная поклонница творчества коллектива.

"Разнос по полной! Просто невероятно!", - добавили пользователи сети.

Примечательно, что сами же музыканты также времени зря на фестивале не теряли. Британская группа успела пообщаться с мэром Киева, знаменитым украинским боксером Виталием Кличко. Совместное фото с ним они опубликовали на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, долгожданное выступление The Chemical Brother на Atlas Weekend-2018 не прошло и без форс-мажоров. Так, в анонсах организаторы фестиваля заявляли, что музыканты выйдут на сцену в 22:00, добавив, что они готовят масштабное шоу с огромными кибер-роботами на сцене, световым и лазерным эффектами.

Технику для выступления The Chemical Brothers везли несколько грузовиков и за пару часов до выхода выяснилось, что по дороге сломалась одна из трех фур с оборудованием. Выступление артистов перенесли на 23:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках пятого фестивального дня на Atlas Weekend-2018 выступили также украинский поп-исполнитель Артем Пивоваров, знаменитые рокеры, представители Украины на конкурсе "Евровидение-2017" O.Torvald, культовая группа "Бумбокс" и другие популярные музыканты.