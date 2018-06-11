"Только не в Москву": российский артист признался в любви Киеву

Российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский искренне скучает по Киеву и его душевным открытым людям. В целом же, пребывая в США, готов вырваться куда угодно, только не в Москву.

Об этом артист написал на личной странице в Facebook.

"Если б вы знали, как я скучаю по Киеву. По еде, по красоткам, по душевным открытым людям...", - указал он.

По словам Лебединского, он не прочь вернуться и в другие страны Европы.

"И в Нормандию хочу, в Парижополь и Марсель, в Сан-Тропе, и на Комо-Лугано, и в Вильнюс, и в Барсу и Толедо, и в Порто! Много, куда хочу, но только не в Москву", - добавил он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Алексей Лебединский посвятил России новый стебный клип.