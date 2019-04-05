"Только из постели с Киркоровым": СМИ рассказали о встрече с похмельной Пугачевой

Российские СМИ накануне юбилея легенды советской и российской эстрады, примадонны Аллы Пугачевой, рассказали о комичной встрече с певицей.

Инцидент произошел в городе Истра, Подмосковье, когда Пугачева была замужем за Киркоровым. Журналисты приехали к ней после ее дня рождения. Артистка вышла к ним взъерошенная, только что из постели и с явными признаками похмелья, пишет "Экспресс Газета".

"Однажды после очередного дня рождения Пугачевой мы всей редакцией ездили на Истру к ее загородному особняку, где сейчас обитает ее внук Никита Пресняков с молодой женой. Часа через два она к нам выползла в обнимку с Киркоровым, тогдашним мужем. Явно только из постели, с небольшого похмелья", – поделились воспоминаниями очевидцы.

Пугачева и Киркоров Дни.Ру

Также они рассказали, что на прошлый юбилей Пугачевой в честь звезды поставили памятник, на открытии которого присутствовал Владимир Жириновский.

"Тогда Владимир Вольфович такую речь проникновенную толкнул, что даже у прож­женных циников навернулись слезы. Это потом Жириновский на передаче у Соловьева обзывал Пугачеву "прос*итуткой", – отметили они.

Пугачева и Киркоров Камелек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский продюсер и певец, известный по коллективу "Ласковый май" Андрей Разин сравнил примадонну Аллу Пугачеву с украинским актером студии "Квартал 95" и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. По его мнению, победа Владимира Зеленского в первом туре выборов украинского президента является одним из важнейших событий года, но юбилей Пугачевой (артистке исполнится 70 лет 15 апреля) – важнее.

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