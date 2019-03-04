''Только хуже'': муж Тодоренко пожаловался на болезнь

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешают ему выходить на сцену.

На личной странице в Instagram Топалов опубликовал гневное селфи, в комментариях к которому рассказал, что вот уже несколько недель не может оправиться от болезни. За последнеев время певец потерял голос и даже "завалил" один из его спектаклей.

"А я вот все еще болею. Бесит уже. Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас! Только хуже!" — рассказал он.

"Голоса нет вообще. Петь не могу. Спектакль завалил, так как не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой, нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг", — добавил он.

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В своем посте Топалов также сделал акцент на том, что у звезд тоже бывают проблемы.

"Прелестно, бл**ь, прелестно. Это для всех тех, кто думает, что наша жизнь — сплошная сказка. Шикарно!" — продолжил он возмущаться.

В комментариях под постом артистку пожелали скорейшего выздоровления.

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