''Только хуже'': муж Тодоренко пожаловался на болезнь

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешают ему выходить на сцену.
На личной странице в Instagram Топалов опубликовал гневное селфи, в комментариях к которому рассказал, что вот уже несколько недель не может оправиться от болезни. За последнеев время певец потерял голос и даже "завалил" один из его спектаклей.
"А я вот все еще болею. Бесит уже. Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас! Только хуже!" — рассказал он.
"Голоса нет вообще. Петь не могу. Спектакль завалил, так как не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой, нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг", — добавил он.
В своем посте Топалов также сделал акцент на том, что у звезд тоже бывают проблемы.
"Прелестно, бл**ь, прелестно. Это для всех тех, кто думает, что наша жизнь — сплошная сказка. Шикарно!" — продолжил он возмущаться.
В комментариях под постом артистку пожелали скорейшего выздоровления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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