''Только бы дожить...'' Муж Тодоренко удивил личным признанием о семье

Муж украинской артистки Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов удивил сеть личным признанием. Так, артист трогательно рассказал о том, как планирует провести старость.

В своем аккаунте в Instagram Топалов разместил фото, где демонстрируется, как их с Региной пара будет выглядеть спустя несколько десятилетий.

"Я буду очень крутым дедом, даст Бог дожить! Буду ворчливым, вредным, иногда гадким, но добрым и любящим свою стаю. Только бы дожить, и им терпения!" – трогательно высказался Влад.

Также он добавил, что в старости вместе со своей семьей хочет много путешествовать и продолжать развиваться в разных направлениях.

"Тогда можно быть и модным, и веселым, и всегда на одной волне с внуками! Буду в татуировках и очках", – подытожил супруг Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно стали родителями. Артистка родила сына в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась целая волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задают вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Топалов трогательно высказался о том, как чувствует себя в роли отца.

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