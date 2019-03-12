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Тодоренко сверкнула голой грудью после слухов о второй беременности

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно заподозрили во второй беременности, удивила поклонников откровенным фото.

Звезда впервые после рождения первенца позировала на камеру в смелом купальнике, который практически полностью оголил ее грудь. Соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Регина призналась, что ей было страшно согласиться на такую съемку, "видя в зеркале обвисший живот и дряблые ноги". Однако Тодоренко удалось прийти в форму за короткое время (со дня ее родов прошло три месяца).

Артистка также уточнила, что съемка проходила за границей и ребенок был вместе с ней.

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"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке (под зонтиком)! А вообще страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса", – отметила Регина.

Поклонники артистки поддержали ее, высказав в комментариях под фото массу комплиментов.

Тодоренко сверкнула голой грудью после слухов о второй беременности

Тодоренко сверкнула голой грудью после слухов о второй беременности

Тодоренко сверкнула голой грудью после слухов о второй беременности

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Тег
шоу-бизнес
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