Тодоренко сверкнула голой грудью после слухов о второй беременности

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно заподозрили во второй беременности, удивила поклонников откровенным фото.
Звезда впервые после рождения первенца позировала на камеру в смелом купальнике, который практически полностью оголил ее грудь. Соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Регина призналась, что ей было страшно согласиться на такую съемку, "видя в зеркале обвисший живот и дряблые ноги". Однако Тодоренко удалось прийти в форму за короткое время (со дня ее родов прошло три месяца).
Артистка также уточнила, что съемка проходила за границей и ребенок был вместе с ней.
"Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке (под зонтиком)! А вообще страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, йога и стресс творят чудеса", – отметила Регина.
Поклонники артистки поддержали ее, высказав в комментариях под фото массу комплиментов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил его рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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