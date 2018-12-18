Тодоренко и Топалов впервые показали своего ребенка: опубликовано видео

Украинская артистка Регина Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов впервые показали своего сына, который появился на свет 5 декабря 2018 года.

Так, Топалов опубликовал на своей странице в Instagram трогательное семейное видео, на котором показал Регину и младенца, укутанного в одеяло (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

На кадрах Влад и Тодоренко поют знаменитую песню Луи Армстронга "What a wonderful world", а потом новоиспеченный артист повернул камеру на заднее сидение машины, где и лежал малыш.

"А вот человек спит", – подчеркнул Топалов.

Поклонники пришли в восторг от поста и в комментариях оставили в адрес звездного семейства массу положительных и искренних комментариев.

"Я расплакалась! Какое милое видео, удачи вам!" – расхвалили пару фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила Топалову сына в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задавали вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Влад все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца. Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.