Вычеркнул русский контент полностью. От футбола до музыки — ТНМК о Рождестве и не только

OBOZREVATEL пообщался с Фаготом и Фоззи о Рождестве, демонах, русском контенте и желаниях Деду Морозу в этом году.

- В одной из песен вы поете: "Новий Рік – попса, Різдво – рок-н-рол". Правда меньше любите НГ или просто рифма в песне хорошо легла?

- Фагот: А кто сказал, что мы меньше любим попсу? Просто это как добро и зло, черное и белое, плюс и минус, "Динамо" и "Шахтер", инь и янь, драг и дрифт, просто мы поем об очевидных древних эзотерических вещах, облекая их в более съедобную форму, ибо по сути нам просто нужен повод, чтобы выпить.

Сайт ТНМК

Фоззи: Сначала появилась эта фраза как поздравление с Рождеством, которое я рассылал друзьям. Потом созрела идея и самой песни. У нас несколько рождественских треков, которые записывали для спецпроектов – антологий или новогодних шоу. Эта же песня появилась сама по себе.

- За что так любите Рождество?

- Фагот: За искренность момента, не смотря на обилие поступившей к нам со временем количества информации для осмысления. И этот момент чистейшей искренности — достоин любви.

Сайт ТНМК

Фоззи: Давным-давно Игорь Пелых открыл для нас в Карпатах этот праздник, мы бродили по селу толпой человек в двадцать и стучались к местным жителям.

Представьте наше удивление, когда нас пускали, кормили и поили. В родном Харькове мы с таким не сталкивались – ну, пробегали какие-то детишки, получали конфеты. А тут совсем другое ощущение. Чего-то правильного и чудом уцелевшего.

- 7-го вы будете зажигать в Caribbean рождественским вертепом. Из Инсты я уже понял, что Фагот будет чертом. А кем нарядится Фоззи?

- Фагот: Фоззи писал тексты к этому чудесному вертепу, и, как мы знаем, у всех хороших драматургов есть свой профсоюз, поэтому я одобряю очевидный выбор Фоззи для себя взять роль жида.

- Если в нескольких предложениях, то почему в этот вечер лучше есть кутью в Caribbean с ТНМК, а не сидеть дома с мамой?

- Фоззи: С мамой тоже нужно посидеть, это – семейный праздник. А потом сразу к нам.

Фагот: Или лучше сразу взять маму с собой в Caribbean.Это же теплый акустический рождественский вертеп, уверен ей тоже понравится (улыбаясь).

- Колядовали в детстве? Какой был самый большой навар за день?

- Фагот: Было всего пару раз, и то по подъездам нашей девятиэтажки, но соседи были довольны, а у меня на пару дней хватало конфет и карманных денег.

Сайт ТНМК

Фоззи: А я нет. Это было, но где-то там (машет рукой).

- Если завтра к вам подойдет ваш ребенок и скажет: "Папа, пошли вместе со мной поколядуем". Что ответите?

- Фагот: Нагуглим еще три-четыре колядки к тем, которые знаем, и пойдем. Главное правильно выбрать где (улыбается).

Фоззи: "Уже умею, пошли". Да и ходили. "Радуйся" точно осилю.

- На мой вкус, самая интересная песня вашего нового альбома "7" - "Мій демон". Расскажите про историю написания. У кого из вас такой голодный демон внутри?

- Фоззи: Летом прошлого года у нас был концерт в Николаеве, а я с семьей отдыхал в Албании. Нужно было успеть транзитом через Черногорию туда и обратно.

У меня было часов шесть до вылета из Тивата, а вокруг было слишком много шумных русских туристов. Нужно было отвлечься, а для меня таким средством является написание текстов. Так что я одел наушники, нашел подходящий грув в наших набросках и написал текст от лица Фагота.

Фагот: Фоз любит проживать своих демонов посредством вкладывания рефлексий в тексты, которые подходят мне по характеру, но этот у него вышел прямо волшебный, как по мне так вообще в лоб, без полутонов, а учитывая его тягу к усложнениям, так это вообще революционный трек. Мне тоже очень нравится.

- Наверное у каждого из нас есть своя слабость. Кто-то завистливый, кто-то жадный, кто-то грубый и т.д. Ваши главные недостатки?

- Фоззи: Я – жлоб. И ретроград. А так все хорошо.

Сайт ТНМК

Фагот: Я эгоцентрист, и как ответственный демиург очень уважительно отношусь к тому что и как я строю, ибо построение собственного пространства дело тонкое… а то, что Фоз любит говорить, что он жлоб, лишний раз подчеркивает его чувственную натуру и ранимую душу поэта, которая пытается таким образом защитится от этого агрессивного мира…а еще я иногда думаю, что знаю все лучше всех.

- В съемках клипа к "Демону" принимал участие Анатоий Пашинин, который всегда что-то да "отмочит". Были истории?

- Фагот: Да, меня некоторые знакомые кинопродюсеры предупреждали, что работая с Пашининым мы ступаем на минное поле, но мы давно живем и умеем находить разные изощренные способы пощекотать себе нервы. А на деле Анатолий оказался мегаэкзальтированным профессионалом, и мне самому очень не терпится посмотреть, что же у нас там получилось.

- Одна из моих самых любимых песен ТНМК "Небокрай" начинается со скита: "Іноді виникає велике бажання повернутися у минулі миттєвості доброго світла, що оточувало тебе у вигляді дитинства, сонця, друзів, рідних".

Момент из вашего прошлого, который бы вы точно хотели повторить?

- Фоззи: Это невозможно, к сожалению. А, может, и к счастью. Как точно подметил когда-то Геннадий Шпаликов (советский поэт и кинорежиссер — Ред.): "По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места". Если событие того стоило – ты его никогда не забудешь.

Фагот: Как-то был очень теплый солнечный день, мне было лет 7-8, и над нашим дворовым стадионом низко висели облака. Они были очень рельефные и выпуклые, висели так низко, что казалось до них можно достать рукой. Я долго гулял по стадиону и разглядывал их, это было очень красиво, хотелось бы повторитью

- ТНМК — уже давно безусловные корифеи украинской сцены, но у меня складывается впечатление, что вы немножко "зависли" в этом статусе и уже не "взрываете" как раньше. Вам так не кажется?

- Фагот: Думаю так может сказать только тот, кто не был у нас на концертах. Вы приходите, и вам так точно не покажется, потому что с годами взрывная сила только накопилась, а мастерство отточилось. А если речь о нашей "студийной лени", то да, каюсь, слишком велики требования к себе с годами, а это ингода очень мешает, но мы над этим работаем (с улыбкой).

Сайт ТНМК

Фоззи: Мне сложно объективно смотреть на эти вещи, у нас все всегда волнами шло. Я пишу, когда хочу, и о чем хочу. Мне интересно. А отклик – вещь приходящая и уходящая.

- Не напрягает ли вас конкуренция со стороны молодых и голодных? Особенно русского рэпа, который сейчас звучит из каждого "утюга".

- Фагот: Не напрягает но стимулирует, и мне нравятся эти ощущения, ибо демоны так и не заснули и состояние молодого и голодного я ощущаю каждое утро. Не смотря на то, что сегодня звучит из утюга и сколько я вчера успел сотворить или вытворить.

Фоззи: Напрягать может глупость. Главный конкурент – ты сам, отложивший новую идею на "потом". Вот его желательно победить. И я вычеркнул русский контент полностью, от футбола до музыки. Мне абсолютно не интересно, что у них там сейчас и трудно понять тех, кого это не "муляет".

-Три новых трека, которые вам дико понравились в 2018 году?

- Фоззи: Noga Erez – Bad Habits, Youra – Praktika и Lindemann - Mathematik.

Фагот: Blimes - Hot Damn, SAINt JHN – Roses, Cypress Hill - Band of Gypsies.

- А музыкальные разочарования были?

- Фагот: Чтобы не разочаровываться, пытаюсь не очаровываться.

Фоззи: Новый альбом Everlast оказался слабее ожидаемого, но я ему готов все простить.

- Что загадали Деду Морозу в этом году?

- Фоззи: Всегда одно и тоже – прошу гастроли у моря.

Фагот: Загадал. Как сделаю – расскажу (с улыбкой).