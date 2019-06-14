ТНМК празднуют день рождения: Фагот и Фоззи поделились эксклюзивными историями

Одна из известнейших украинских групп "Танок На Майдані Конго" в пятницу, 14 июня празднует свою годовщину. За более чем 20 лет музыкальной деятельности коллектив не только сумел завоевать себе громкое имя, но и заметно повлиять на развитие альтернативной музыки в Украине.

Большинство украинских звезд держат свою жизнь в секрете – как личную, так и гастрольную, а о многих вещах приходиться только догадываться. "Танок На Майдані Конго" по случаю праздника группы решили отойти от подобных принципов. Эксклюзивно для OBOZREVATEL Фагот (Олег Михайлюта) и Фоззи (Александр Сидоренко) рассказали несколько фактов из своей творческой биографии, которые ранее не были известны широкой публике.

За что Фагота арестовали на Подоле? О чем попросил ТНМК легендарный Мартин Гор из Depeche Mode? Где познакомились Фагот и Фоззи, а также о грядущей паузе для проекта – читайте в материале OBOZREVATEL.

Группа ТНМК Пресс-служба

Фоззи: "В 1998 году после концерта на Майдані Незалежності мы пошли гулять с друзьями на Андреевский спуск. Ночью, в процессе гуляний, Фагот решил показать крик Тарзана над Подолом. За что был арестован, как видно на фото ниже. Патрульный сказал нам, что рядом живет Кучма и крики Тарзана уголовно наказуемы. Однако,обошлось".

Фагот: "Все участники харьковского состава ТНМК торговали на рынке. Я возил в Польшу насосы, остальные стояли на вещевом рынке и торговали одеждой. Ночью записывались в консерватории, утром – на базар".

Фоззи: "Однажды Фагот с друзьями поехали в Будапешт, на концерт Depeche Mode. И к ним на улице случайно обратился Мартин Гор (певец, гитарист, клавишник и диджей, состоит в группе Depeche Mode со времени ее основания в 1980 году). Тогда это было просто невероятное везение – встретить на улице музыканта такого масштаба, хотя Гор просто спросил у них дорогу.

Фагот и Фоззи познакомились в 1992 году в харьковском казино "777", где обучались на крупье. Время от времени они и сейчас играют в блекджек с друзьями на природе.

Крайний авторский проект ТНМК – рождественский вертеп, в котором вся группа одета в костюмы и играет классических вертепных персонажей. Все читают стихи, написанные специально для этого представления, в котором репризы перемешиваются с акустическими песнями.

28 августа в Киеве состоится концерт ТНМК с симфоническим оркестром в рамках программы коллектива "Симфо хип-хоп". Примечательно, что после этого данный проект будет поставлен на паузу. После "Симфо хип-хопа" ТНМК планируют взяться за новые эксперименты, но, как подчеркнули музыканты, это уже совсем другая история.

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