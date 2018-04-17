Тина Кароль в прозрачном наряде произвела фурор на "Голосі країни-8"

Известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор в четвертьфинале вокального шоу "Голос країни-8", тренером которого является.
На первый прямой эфир артистка пришла в полупрозрачном наряде, которое выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Восторженные комментарии появились под снимком Тины Кароль в Instagram-аккаунте ее фан-клуба.
В четвертьфинале проекта артистка появилась в необычном латексном платье с рисунком и довольно глубоким декольте. Наверх был одет прозрачный футляр, украшенный перьями.
Фанаты артистки бурно отреагировали на ее новый образ, подчеркнув, что он ей очень идет.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Тина Кароль в прозрачном латексе спела попурри из своих хитов.
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