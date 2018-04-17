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Тина Кароль в прозрачном наряде произвела фурор на "Голосі країни-8"

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Известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор в четвертьфинале вокального шоу "Голос країни-8", тренером которого является.

На первый прямой эфир артистка пришла в полупрозрачном наряде, которое выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Восторженные комментарии появились под снимком Тины Кароль в Instagram-аккаунте ее фан-клуба.

В четвертьфинале проекта артистка появилась в необычном латексном платье с рисунком и довольно глубоким декольте. Наверх был одет прозрачный футляр, украшенный перьями.

Как Вам новый образ Тины Кароль? #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

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Фанаты артистки бурно отреагировали на ее новый образ, подчеркнув, что он ей очень идет.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Тина Кароль в прозрачном латексе спела попурри из своих хитов.

Читайте все новости по теме "Голос країни" на Обозревателе.

Тема
Голос країни
Персона
Тина Кароль
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