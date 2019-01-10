Тина Кароль сверкнула оголенной грудью: в сети фурор

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она демонстрирует свою подтянутую грудь.

Артистка опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram загадочный снимок, где запечатлено открытое декольте Тины.

Снимок произвел настоящий фурор в сети. Пользователи Instagram расхвалили поп-диву, назвав ее самой нежной и чувственной певицей на украинской эстраде.

"Ты убиваешь, Зачем так цеплять за душу?" – восхитились поклонники Тиной.

"Как можно быть такой шикарной? Мы забыли, как дышать", – добавили восторженные фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она позировала в белом прозрачном топе без белья. Обольстительный наряд покорил подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили ей в комментариях.