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Тина Кароль раскритиковала ALEKSEEV за выступление на "Евровидении"

1.2тЧитать новость на украинском

Украинская певица Тина Кароль считает, что ее соотечественник Никита Алексеев (ALEKSEEV) не должен был представлять Беларусь на "Евровидении-2018".

Об этом исполнительница сказала в интервью "КП", отвечая на вопрос, стоит ли отправлять на этот конкурс человека с другим гражданством.

"Не смотрела это выступление. Думаю, не стоит. Для этого есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий", – заявила Кароль.

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Певица подчеркнула, что, по ее мнению, Беларусь должен был представлять артист с белорусским паспортом.

"Да, это важно для представления страны", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, после фиаско на "Евровидении" ALEKSEEV представил новый сингл "Сберегу".

Персоны
Тина КарольНикита Алексеев (ALEKSEEV)
Место
Беларусь
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