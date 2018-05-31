Тина Кароль прогулялась в откровенном топе: фотофакт

Известная украинская певица Тина Кароль прогулялась по городу в откровенном топе.
Снимок, на котором запечатлен повседневный лук популярной артистки, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Для прогулки Тина Кароль выбрала белый откровенный топ, подчеркивающий ее роскошную грудь, а также синюю юбку в белый горошек.
Тина Кароль
Instagram @tina_karol
Поклонники артистки пришли в восторг от ее внешнего вида, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.
"Красоточка", "Богиня", "Ты сводишь меня с ума", - пишут восхищенные пользователи сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен.