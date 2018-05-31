УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Тина Кароль прогулялась в откровенном топе: фотофакт

1.8тЧитать новость на украинском

Известная украинская певица Тина Кароль прогулялась по городу в откровенном топе.

Снимок, на котором запечатлен повседневный лук популярной артистки, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Для прогулки Тина Кароль выбрала белый откровенный топ, подчеркивающий ее роскошную грудь, а также синюю юбку в белый горошек.

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Новости
В топе за 400 евро и юбке с разрезом: Тина Кароль показала эффектный образ

Поклонники артистки пришли в восторг от ее внешнего вида, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.

"Красоточка", "Богиня", "Ты сводишь меня с ума", - пишут восхищенные пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен.

Персона
Тина Кароль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги