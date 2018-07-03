Тина Кароль поделилась пикантным фото в нижнем белье

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников личным снимком, на котором позирует в нижнем белье желтого цвета.

Фото артистка опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

Как оказалось, Тина приехала на примерку нового наряда, который для нее готовят дизайнеры украинского бренда LUVI (Людмила Седляр и Виктория Заграфова). На шее артистки красуется массивное колье.

Тина Кароль Фото: Instagram

Кароль продемонстрировала отличную физическую форму.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что украинская певица Злата Огневич поделилась фотографиями в купальнике. Судя по ее геотегу, артистка отдыхает на острове Джарылгач, который находится в акватории Черного моря на юге Херсонской области.