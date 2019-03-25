The Prodigy рассказали, как и когда похоронят солиста Кита Флинта

Участники британской группы The Prodigy пригласили поклонников провести в последний путь солиста Кита Флинта, который покончил жизнь самоубийством в начале марта.

На официальной странице рейв-группы в Instagram появилась программа церемонии прощания, к которой могут присоединиться все желающие.

Согласно приведенной информации, похоронят певца в пятницу, 29 марта, в Брейнтри — районе британского графства Эссекс, где он проживал. Фанатам группы показали карту, предполагается, что вдоль маршрута они создадут коридор, по которому пройдет траурная процессия.

Церемония в местной церкви будет закрытой. Внутрь попадут только родные и близкие друзья Кита Флинта. Поклонники смогут слушать церемонию снаружи церкви, а также до определенного времени передать цветы.

Как писал ранее OBOZREVATEL, вскоре после появления новостей о смерти Кита Флинта на официальной странице The Prodigy в Instagram появилось сообщение Лиама Хоулетта, основателя группы. Согласно приведенной им информации, Флинт покончил с собой.

Британские СМИ предположили, что 49-летний музыкант свел счеты с жизнью после расставания с супругой и вынужденной продажи любимого дома в Эссексе.

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