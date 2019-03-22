Теперь официально: Варнаву внесли в cписок "врагов Украины"

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины внесло в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности, российскую ведущую Екатерину Варнаву.

Согласно обновленному списку Минкультуры, актриса и звезда Comedy Woman Варнава официально присоединилась к числу "врагов Украины" в четверг, 21 марта. Перечень обнародован на сайте ведомства.

Артистка не прокомментировала решение украинского Министерства культуры, однако до этого неоднократно говорила, что ее огорчает запрет на въезд в страну, и как только истечет срок табу — она сразу же приедет в Киев.

Екатерина Варнава Instagram @kativarnava

Отметим, что перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 148 человек.

Список лиц, которые представляют угрозу украинской нацбезопасности (фрагмент) Сайт Минкульта

Напомним, что Екатерина Варнава участвовала в КВН, а также в ряде других развлекательных и юмористических программ на российском телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая также работала на украинском "Новом канале" в шоу "Хто зверху" и при этом с российскими коллегами по Comedy Woman гастролировала в оккупированном Крыму.

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