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/Шоубиз

Теперь официально: Варнаву внесли в cписок "врагов Украины"

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Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины внесло в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности, российскую ведущую Екатерину Варнаву.

Согласно обновленному списку Минкультуры, актриса и звезда Comedy Woman Варнава официально присоединилась к числу "врагов Украины" в четверг, 21 марта. Перечень обнародован на сайте ведомства.

Артистка не прокомментировала решение украинского Министерства культуры, однако до этого неоднократно говорила, что ее огорчает запрет на въезд в страну, и как только истечет срок табу — она сразу же приедет в Киев.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

Instagram @kativarnava

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Отметим, что перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 148 человек.

Список лиц, которые представляют угрозу украинской нацбезопасности (фрагмент)

Список лиц, которые представляют угрозу украинской нацбезопасности (фрагмент)

Сайт Минкульта

Напомним, что Екатерина Варнава участвовала в КВН, а также в ряде других развлекательных и юмористических программ на российском телевидении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2017 года СБУ запретила въезд в Украину российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая также работала на украинском "Новом канале" в шоу "Хто зверху" и при этом с российскими коллегами по Comedy Woman гастролировала в оккупированном Крыму.

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Тема
Запрет российских звезд в Украине
Персоны
Екатерина ВарнаваКатерина Варнава
Теги
Новости Россиизапретили въезд
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Семенов Александр
Семенов Александр
"ЦЭПЭРЭМОГА"!!!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры, вам не хватает смелости признаться, что все люди ваши враги, трусость и подлость национальная черта этих тварей бандер)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Михайлов Александр, ты бы еще заплакал... было бы убедительнее... и вслед. раз побольше эпитетов... будет похож на идиота... ты ведь этого добиваешься...???
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Бор Тарас
Бор Тарас
Михайлов Александр,шота у вас на дурке часто дают доступ в интернет,идиотик.
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