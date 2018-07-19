"Теперь - официально": "Океан Ельзи" опубликовали первое фото в Instagram

Знаменитая украинская группа "Океан Ельзи" зарегистрировалась в социальной сети Instagram, где уже опубликовала свою первую фотографию.

Так, ранее музыканты вели страницы только в Facebook, а также личный аккаунт вел лидер коллектива Святослав Вакарчук в Twitter.

"Теперь - официально! It's official! Привет, Instagram", - написали представители "Океана Ельзи" в социальной сети.

Пользователи начали активно подписываться на страничку культовой украинской группы. Всего за 2 часа количество фолловеров достигло 1,2 тысячи и продолжает стремительно расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти.