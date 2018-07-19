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"Теперь - официально": "Океан Ельзи" опубликовали первое фото в Instagram

1.5тЧитать новость на украинском

Знаменитая украинская группа "Океан Ельзи" зарегистрировалась в социальной сети Instagram, где уже опубликовала свою первую фотографию.

Так, ранее музыканты вели страницы только в Facebook, а также личный аккаунт вел лидер коллектива Святослав Вакарчук в Twitter.

"Теперь - официально! It's official! Привет, Instagram", - написали представители "Океана Ельзи" в социальной сети.

Тепер - офіційно! It's official! Привіт, instagram:) #OE #okeanelzy

Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

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Пользователи начали активно подписываться на страничку культовой украинской группы. Всего за 2 часа количество фолловеров достигло 1,2 тысячи и продолжает стремительно расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти.

Персона
Святослав Вакарчук
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