"Теперь блондинка?" Вокалистка "НеАнгелов" удивила сменой имиджа

Солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская неожиданно сменила имидж.

Певица сменила свой яркий рыжий цвет волос на блонд, о чем свидетельствуют свежие снимки в Instagram-аккаунте знаменитости.

"Тяжело блондинкам или легко?" - подписала артистка одну из новых фотографий.

Слава Каминская Instagram @slava_kaminska

Слава Каминская Instagram @slava_kaminska

Эдгар и Слава Каминские Instagram @slava_kaminska

Поклонников певицы очень удивили изменения в ее внешности. Подписчики Славы отметили, что новый цвет волос Каминской является очень непривычным, но при этом он ей к лицу.

Однако некоторые фанаты все же подчеркнули, что рыжий цвет придавал артистке некую "изюминку", а "блонд он и есть блонд".

Как сообщал "Обозреватель", ранее муж вокалистки "НеАнгелов" Славы Каминской поделился обнаженным фото с супругой.