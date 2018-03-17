"Теперь блондинка?" Вокалистка "НеАнгелов" удивила сменой имиджа

Солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская неожиданно сменила имидж.
Певица сменила свой яркий рыжий цвет волос на блонд, о чем свидетельствуют свежие снимки в Instagram-аккаунте знаменитости.
"Тяжело блондинкам или легко?" - подписала артистка одну из новых фотографий.
Слава Каминская
Instagram @slava_kaminska
Слава Каминская
Instagram @slava_kaminska
Эдгар и Слава Каминские
Instagram @slava_kaminska
Поклонников певицы очень удивили изменения в ее внешности. Подписчики Славы отметили, что новый цвет волос Каминской является очень непривычным, но при этом он ей к лицу.
Однако некоторые фанаты все же подчеркнули, что рыжий цвет придавал артистке некую "изюминку", а "блонд он и есть блонд".
Как сообщал "Обозреватель", ранее муж вокалистки "НеАнгелов" Славы Каминской поделился обнаженным фото с супругой.