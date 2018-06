Темные желания и возвращение к себе: 5 выступлений культовой группы Placebo

Британская группа Placebo станет одним из хедлайнеров на фестивале Atlas Weekend 2018.

Фронтемен Брайан Молко позаимствовал любовь к исследованию самых темных проявлений человеческой натуры у своих любимых представителей панк-рока, но добавил туда немного дерзости. Возможно, потому до последних двух альбомов музыка группы ассоциировалась с блужданием среди собственных ошибок, страхов и желаний, а в последние время - с принятием себя и желанием посмотреть на мир при свете дня.

OBOZREVATEL собрал 5 живых выступлений Placebo, чтобы доказать - группу стоит послушать.

Placebo - Cabaret Of Desire, 2001, Брюссель

Акустическая сессия в сумрачном бельгийском клубе полна маленьких признаний. Речь не только о любви, но и самых сложных периодах в жизни группы - наркотической зависимости. Например, песня "My sweet prince" своими эмоциональными качелями - от шепота до крика - не дает понять, это покаяние или взывание к самым темным силам, чтобы показать - "Да, это тоже я".

Placebo - Palais Omnisports de Paris-Bercy, 2003, Париж

Еще один мощный live, который сотрясал бывший Дворец спорта "Берси" в Париже. Это выступление даже выпустили отдельным DVD. Именно тут можно услышать нервную и утяжеленную версию "Sleeping with Ghosts", французскую версию "Protect Me From What I Want" ("Protège-Moi") и кавер на Pixies ("Where Is My Mind?").

Placebo - Rock am Ring, 2006, Нюрбургринг

Не хочется смеяться над модой 2000-х - она возвращается, но костюм и черные очки Брайяна сейчас выглядят немного нелепо. При этом энергетика концерта незабываема - громкий выброс заряженного звука в толпу.

Placebo - Sziget, 2014, Будапешт

Конечно, украинцы сразу обращают внимание на родной флаг, который часто мелькает в толпе. На самом деле это выступление - отличный пример того, как изменилась группа в последние годы. Мелодии стали более мажорными, а слова вдохновляющими. Конечно, та же "Meds" звучит не менее зловеще - особенно под ревущие гитары в финале.

Placebo - MTV Unplugged, 2015

Серия MTV Unplugged - легендарные сессии, которые являются своеобразной оценкой артиста. Так, одним из самых известных выпусков шоу считается выступление группы Nirvana в 1993 году (да, то самое, где Кобейн с грязными волосами и в широком свитере). Ну а Placebo в уже хипстерском 2015-м смогли записать современное шоу со струнными и красивыми световыми эффектами.

Как сообщал OBOZREVATEL, полное расписание выступлений на Atlas Weekend можно посмотреть здесь.