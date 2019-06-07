Темнокожая претендентка на "Мисс Украина" спровоцировала скандал в сети: что о ней известно

Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина-2019" показали вторую десятку претенденток на корону. В сети разгорелся скандал из-за чернокожей участницы Саманты Аламс.

Так, снимки и имена украинских красавиц, которые в этом году будут претендовать на титул опубликовали на официальном сайте. Руководство конкурса вступилось за девушку.

"После объявления второй десятки претенденток мы столкнулись с большим количеством негатива в сторону прекрасной и достойной претендентки на титул "Мисс Украина-2019". В связи с этим официально заявляем, что Саманта — гражданка Украины, родилась и проживает тут. Цвет ее кожи, особенности внешности обусловлены генетикой по линии отца. Конкурс "Мисс Украина" считает, что ни одна украинка не может быть дискриминирована по цвету кожи и имеет право участвовать в конкурсе", — заявили они.

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Отметим, что также некоторые пользователи Facebook поддержали Саманту отметив, что конкурс называется "Мисс Украина", а не "Мисс высшая раса".

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

22-летняя Саманта Аламс родилась в Украине и проживает в Киевской области. Она училась в лицее с немецким уклоном, и закончила КиМУ по специальности "Ландшафтный дизайнер". Саманта обожает проводить время со своим молодым человеком и лучшими друзьями, любит гулять на свежем воздухе и путешествовать.

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая в Киеве состоялся XXII Национальный конкурс красоты и таланта "Королева Украины-2019" и Grand Opening жилого комплекса "Бульвар Фонтанов". За титул и корону боролись 18 девушек. Главная корона конкурса досталась одесситке Виктории Мироновой.

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