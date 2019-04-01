''Телик поменьше смотрите'': российскую звезду разнесли за похвалу Сталину

Российская актриса Мария Кожевникова, звезда сериала "Универ", оказалась под шквалом критики в Instagram.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала пост, посвященный тематике 1 апреля, в котором похвалила сталинский обычай понижать в этот день цены в государстве. Этим постом ТВ-звезда призвала современное правительство брать пример с вождя СССР. В свою очередь, фолловеры Кожевниковой назвали ее "глупой" и посоветовали меньше смотреть телевизор.

"В начале же 50-х годов прошлого века об этом празднике еще не знали. Да и смеялись в ту пору не так часто. Время послевоенное. Но все же был один день, когда улыбка не сходила с лиц советских людей. И это было тоже первого апреля. Тогда – сегодня такое трудно даже себе представить – снижались цены! Причем, практически все и на все..." - заявила она.

"Цены снижались в СССР после войны не раз, а целых семь раз. Каждый год – с 1947-го по 1953-й <...> За всю известную историю человечества ни в одной стране подобного не происходило", - указала актриса, добавив к своему посту снимок со Сталиным.

Пост знаменитости собрал более 6 тыс. лайков, при этом в комментариях на рассказ Кожевниковой отреагировали неоднозначно.

"Ну, Маша, если тебя не смущает тот факт, что в то время и покупать было нечего... то ок... это праздник", "Мария, вот вы вроде ж не глупая женщина...", "Ни в одной стране столько человек не расстреливали", "Думать башкой надо. И телик поменьше смотрите", "Бред", "Тогда совершенно другая экономическая система была, думайте, что пишите", - возмутились в комментариях.

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