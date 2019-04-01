МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Телик поменьше смотрите'': российскую звезду разнесли за похвалу Сталину

3.8тЧитать материал на украинском

Российская актриса Мария Кожевникова, звезда сериала "Универ", оказалась под шквалом критики в Instagram.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала пост, посвященный тематике 1 апреля, в котором похвалила сталинский обычай понижать в этот день цены в государстве. Этим постом ТВ-звезда призвала современное правительство брать пример с вождя СССР. В свою очередь, фолловеры Кожевниковой назвали ее "глупой" и посоветовали меньше смотреть телевизор.

"В начале же 50-х годов прошлого века об этом празднике еще не знали. Да и смеялись в ту пору не так часто. Время послевоенное. Но все же был один день, когда улыбка не сходила с лиц советских людей. И это было тоже первого апреля. Тогда – сегодня такое трудно даже себе представить – снижались цены! Причем, практически все и на все..." - заявила она.

"Цены снижались в СССР после войны не раз, а целых семь раз. Каждый год – с 1947-го по 1953-й <...> За всю известную историю человечества ни в одной стране подобного не происходило", - указала актриса, добавив к своему посту снимок со Сталиным.

Новости
''Украина будет прорусской'': звездный соратник террористов "ДНР" оценил ситуацию с Зеленским

Пост знаменитости собрал более 6 тыс. лайков, при этом в комментариях на рассказ Кожевниковой отреагировали неоднозначно.

"Ну, Маша, если тебя не смущает тот факт, что в то время и покупать было нечего... то ок... это праздник", "Мария, вот вы вроде ж не глупая женщина...", "Ни в одной стране столько человек не расстреливали", "Думать башкой надо. И телик поменьше смотрите", "Бред", "Тогда совершенно другая экономическая система была, думайте, что пишите", - возмутились в комментариях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США арестовали российскую актрису театра и кино Ирину Усок. Ее обвиняют в похищении ребенка. Как стало известно позже, у Ирины были романтические отношения с американцем, от которого у нее родилась дочь. Но, как только их отношения распались, Усок вернулась в родные края, забрав с собой ребенка. Отец же заявил в полицию о похищении.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Мария КожевниковаИосиф Сталин
Место
Россия
Теги
Instagramактриса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
50
15
Смешно
3
Интересно
1
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Слава тупакам, що вірують у тєлєвізор. У сіманєнка з'явилася надія!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Мельничук Олександр, какой телевизор? Где ты сейчас по ТВ услышишь восхваление Сталина? Либералы у власти. Им Сталин, как серпом по... Может изредка, в каких-то узко тематических передачах. Что до снижения цен, так это правда 100%. Моя покойная бабушка ещё в детстве мне рассказывала. И дата запомнилась - 1 апреля.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения