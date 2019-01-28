Телеканал М1 представляет серию больших клубных концертов в “Atlas”

Телеканал М1 совместно с клубом Atlas начинает серию концертов украинских артистов, которая стартует уже 24 февраля. Первыми в её рамках выйдут на сцену Арсен Мирзоян, Sonya Kay и “Беz Обмежень”.
Арсен Мирзоян – “стальной” голос страны и лучший пример того, что самобытность способна найти и завоевать своего слушателя. На счету исполнителя – четыре альбома, десяток клипов и большой тур по Украине. И да, это его песня “Джеральдіна” пришлась по душе дочери легендарного Чарли Чаплина.
Sonya Kay – молодая певица, которая смело развивает в Украине музыкальное направление tropical house; настоящая хитмейкер отечественных радиостанций. Её песни стали саундтреками к популярным телешоу и имеют тысячи поклонников.
“Беz Обмежень” – известная украинская группа, которая не признаёт никаких лимитов в формате или стиле. В их музыке и текстах каждый найдёт что-то для себя: от тихой изящной лирики до безудержного драйва. В декабре 2018-го в завершение тура по стране ребята собрали sold-out в киевском Дворце Спорта.
Не пропустите возможность услышать вживую сразу трёх звёзд современного украинского шоу-бизнеса!
Три причины пойти на концерт:
Услышать вживую исполнителей новой украинской сцены;
Спеть “Без неї ніяк”, “Джеральдіна” та “Зоряний саундтрек” всем залом;
Провести один из последних дней зимы в хорошей компании.
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