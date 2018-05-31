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Телеканал М1 объявляет номинантов сезона "Весна" от M1 Music Awards

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Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди отечественных артистов.

По рейтингам телепросмотров будут определены номинанты в шести категориях "M1 Music Awards. 4 сезона. Весна". Отдельная награда также достанется и самому активному зрителю телеканала. Он будет определен благодаря приложению "Телепортал" во вкладке "М1".

Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 сезона" в этом году находят своих обладателей каждый сезон.

По результатам “M1 Music Awards. 4 сезона. Зима (2017-2018 гг.)” заветные награды получили Олег Винник, Оля Полякова, NK, "Время и Стекло" и проект ПТП ft. ПЗТ.

1 июня в программе M1News главный музыкальный телеканал страны назовёт победителей сезона весна.

Сейчас М1 объявляет список номинантов:

Клип весны:

NK — Дай мне

Оля Цибульская — Сукня біла

Тина Кароль — Дикая вода

Певец весны:

ALEKSEEV

Олег Винник

Александр Пономарёв

Певица весны:

Тина Кароль

NK

TARABAROVA

Группа весны:

"Анна-Мария"

“Время и Стекло”

Mozgi

Проект весны:

All stars MOZGI Ent.

Мята & Markus Riva

MARUV & BOOSIN

Прорыв:

Kazka

TARABAROVA

Наталия Гордиєнко

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"Золотая жар-птица 2018": имена всех победителей

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая во время проведения национальной музыкальной премии "Золота жар-птиця", которая состоялась во Дворце культуры и искусств "Украина", была объявлена дата проведения M1 Music Awards. 4 Seasons. 1 декабря в киевском Дворце спорта состоится самый ожидаемый гала-концерт года и церемония награждения лучших артистов страны.

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