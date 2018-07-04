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TAYANNA в новом образе появилась на Atlas Weekend

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Певица TAYANNA выступила на открытии одного из самых масштабных украинских музыкальных фестивалей - Atlas Weekend в Киеве. Возле сцены West stage, на которой выступала обладательница премии "Золота Жар-птиця" в номинации "Співачка року" -Таянна, собралось огромное количество слушателей.

Артистка поделилась видео в своих социальных сетях, где тысячи людей пели популярные композиции из украиноязычного альбома "Тримай мене" в унисон с поп-звездой.

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Костюм для выступления певицы создала дизайнер украинской марки Jealousy Таня Муиньо. Таянна сменила привычные для всех платья и появилась совсем в новом образе.

TAYANNA

Фото: Secret Service EA

TAYANNA

Фото: Secret Service EA

TAYANNA

Фото: Secret Service EA

TAYANNA

Фото: Secret Service EA

TAYANNA

Фото: Secret Service EA

Фото: Secret Service EA

Кроме того, неожиданным стало появление известного шоумена - Юрия Третьяка. Вместе с Таянной они раскачали публику под трек "Шкода", который был признан "Лучшей женской песней" по версии радиостанции "Країна ФМ".

Ранее OBOZREVATEL публиковал полную программу фестиваля Atlas Weekend 2018.

Персона
TAYANNA
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