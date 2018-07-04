TAYANNA в новом образе появилась на Atlas Weekend

Певица TAYANNA выступила на открытии одного из самых масштабных украинских музыкальных фестивалей - Atlas Weekend в Киеве. Возле сцены West stage, на которой выступала обладательница премии "Золота Жар-птиця" в номинации "Співачка року" -Таянна, собралось огромное количество слушателей.
Артистка поделилась видео в своих социальных сетях, где тысячи людей пели популярные композиции из украиноязычного альбома "Тримай мене" в унисон с поп-звездой.
Костюм для выступления певицы создала дизайнер украинской марки Jealousy Таня Муиньо. Таянна сменила привычные для всех платья и появилась совсем в новом образе.
TAYANNA
Фото: Secret Service EA
TAYANNA
Фото: Secret Service EA
TAYANNA
Фото: Secret Service EA
TAYANNA
Фото: Secret Service EA
TAYANNA
Фото: Secret Service EA
Фото: Secret Service EA
Кроме того, неожиданным стало появление известного шоумена - Юрия Третьяка. Вместе с Таянной они раскачали публику под трек "Шкода", который был признан "Лучшей женской песней" по версии радиостанции "Країна ФМ".
Ранее OBOZREVATEL публиковал полную программу фестиваля Atlas Weekend 2018.