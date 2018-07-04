Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Около 20 лет длились отношения российской актрисы Татьяны Лазаревой и юмориста Михаила Шаца. Но, как оказалось, последние годы телеведущая проживает в Испании, а ее супруг – в Москве. Там же, в солнечной Марбелье, пошла в школу и общая дочь юмористов – 11-летняя Антонина.

По словам Татьяны, несмотря на расставание, на развод пока никто не подавал. Лазарева не исключает, что однажды они снова будут вместе, сообщает "Стархит". О переезде на побережье Средиземного моря Лазарева задумывалась давно, а приехав в Испанию на несколько недель, решила остаться навсегда. Юмористка сняла квартиру, и, как призналась она сама, цены на жилье оказались намного ниже, чем в российской столице.

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Кроме того, в Москве у телеведущей не осталось ничего, что могло бы удержать ее от кардинальных перемен. Перспективная работа, новые предложения о съемках – все оказалось в прошлом. "Все решения в семье принимаю я, у меня работы нет, школу я не найду ту, которая меня устроит. Я буду лучше здесь. Все эти решения приняли, кроме Михаила. Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – призналась Лазарева.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац Фото: instagram.com/lazareva_tatka

Телеведущая убеждена: брак на всю жизнь – это пережиток прошлого. Расставание с Шацем Лазарева называет их новым "проектом", отмечая, что они по-прежнему остаются близкими друг другу людьми. "Это такая близость, которую просто так не оставишь, хотя очень хочется. У него своя история, которая ему нравится, у меня – своя. Но нам хочется быть вместе, и это очень интересная задача, как новый проект, – признается Татьяна. – Ужасно интересно понять, что это такое? Партнерский брак?".

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