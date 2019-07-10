"Танці з зірками-2019": организаторы рассекретили имена судей проекта

Стало известно, кто займет кресла жюри в новом сезоне проекта "Танці з зірками".

Так, в состав судей вошли хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар, которые оценивал участников в двух предыдущих сезонах, пишет "КП в Украине".

Ранее продюсеры сообщали о том, что судейский состав будет обновлен, следовательно, третьим представителем жюри должен стать новичок на проекте. Его имя пока держат в секрете. Известно лишь, что это будет судья с мировым именем и большим опытом в танцевальной сфере .

О том, что еще известно о новых "Танцах" читайте в материале OBOZREVATEL.

"Танці з зірками-2019" 1+1

Также Яма и Кухар уже высказались о том, как будут вести себя в шестом сезоне и насколько строго будут судить участников.

"В новом сезоне от меня можно ожидать больше правды. Мне важно донести участникам объективную оценку их танцев. Мы все понимаем, насколько проект сложный физически и морально. Думаю, участники при любых обстоятельствах сумеют прислушаться к мнениям судей и критике, так как это неотъемлемая часть проекта. Буду внимательно смотреть на стопы, колени и на бедра, а также – в глаза", – высказался Яма.

Екатерина Кухар, в свою очередь, призналась, она, как и прежде, будет предельно объективна.

"Все будет зависеть от того, как будут танцевать участники. В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца. Случается, даже когда вижу, что человек очень старается и у него не получается по каким-то причинам, я могу его поначалу и поддержать. И напротив, если вижу, что у человека есть все данные, но он не доработал, я не промолчу и выдам порцию критики", – заявила она.

Прима-балерина также добавила, что она, как и многие актрисы, очень любит экспериментировать, поэтому планирует удивлять зрителей новыми образами.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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