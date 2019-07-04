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''Танці з зірками-2019'': кто из звезд будет участвовать

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В сентябре на канале 1+1 должен стартовать очередной сезон популярного шоу "Танцы со звездами".

Имена звездных участников, их партнеров и даже жюри пока неизвестны, однако это не мешает попытаться предугадать, кто из звезд может бороться за победу в новом сезоне осенью.

''Танці з зірками-2019'': кто из звезд будет участвовать
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OBOZREVATEL предлагает читателям угадать имена знаменитых украинцев, которые согласятся на участие в проекте. Или же проголосовать за того, кого они бы хотели больше всего видеть в проекте.

 

Напомним, что 5 сезон "Танців з зірками" закончился победой комика Игоря Ласточкина и его партнерши Илоны Гвоздевой, и это вызвало в сети споры. Второе место в этом году досталось скандальной телеведущей Лесе Никитюк, третье — известному "холостяку" Иракли Макацарии, что также стало поводом множественных дискуссий.

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Тема
Танцы со звездами
Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)Елена КравецАлексей Завгородний (Позитив)Валерий ЖидковДаша КвитковаИво БобулКонстантин Бочаров (MELOVIN)Ольга Фреймут
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