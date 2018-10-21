''Танці з зірками-2018'': стало известно, кто покинул шоу

В воскресенье, 22 сентября, в эфире канала "1+1" состоялся девятый выпуск танцевального шоу "Танці з зірками-5", по итогам которого проект покинула пара

OBOZREVATEL проследил за ходом выпуска и предлагает узнать читателю, кого зрители больше не увидят в пятом сезоне шоу.

Так, по результатам зрительского и судейского голосований в зоне риска оказались традиционно две пары: боксер Денис Беринчик и Катерина Белявская вместе с парой Руслана Сеничкина и Яны Цибульской.

В результате танцевальное шоу покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Оля Полякова разделась в прямом эфире. Певица спорила с участниками танцевального проекта "Танці з зірками".