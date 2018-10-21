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''Танці з зірками-2018'': стало известно, кто покинул шоу

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В воскресенье, 22 сентября, в эфире канала "1+1" состоялся девятый выпуск танцевального шоу "Танці з зірками-5", по итогам которого проект покинула пара

OBOZREVATEL проследил за ходом выпуска и предлагает узнать читателю, кого зрители больше не увидят в пятом сезоне шоу.

''Танці з зірками-2018'': стало известно, кто покинул шоу
Новости
''Танці з зірками-2018'': подробности девятого выпуска шоу

Так, по результатам зрительского и судейского голосований в зоне риска оказались традиционно две пары: боксер Денис Беринчик и Катерина Белявская вместе с парой Руслана Сеничкина и Яны Цибульской.

В результате танцевальное шоу покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

5 разів у зоні ризику. У цього хлопця сталеві нерви. І тільки він сьогодні ввійде в клітку до тигриці, до тигриці @tsybulskayana, яка не дозволяє йому покинути шоу! Отже, зустрічайте на головному паркеті країни - Руслан, Яна та смертельно-небезпечна гра з вогнем! 🔥 Якщо ви хочете підтримати пару Руслана та Яни – надсилайте СМС з кодом 14 на номер 7914 або телефонуйте 0 900 900 014. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Как ранее писал OBOZREVATEL, Оля Полякова разделась в прямом эфире. Певица спорила с участниками танцевального проекта "Танці з зірками".

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