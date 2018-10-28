''Танці з зірками-2018'': подробности десятого выпуска шоу

В воскресенье, 21 октября в 21:00 на телеканале "1+1" состоялся десятый прямой эфир проекта "Танці з зірками", в ходе которого участники поменяются партнерами . На паркет вышли шесть пар: Иракли Макацария - Яна Заец, Мишель Андраде - Женя Кот, Леся Никитюк - Максим Ежов, Павел Вишняков - Юля Сахневич, Денис Беринчик - Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин - Илона Гвоздева.

Примечательно, что дополнительным ведущим, который встречает конкурсантов на балконе, стал экс-участник "Танців з зірками" Павло Зибров.

OBOZREVATEL следит за прямой трансляцией на "1+1" и предлагает читателям все подробности выпуска.

Помимо обмена партнерами, зрители также увидели нестандартные номера, где участники выступят вместе с судьями проекта Владом Ямой, Екатериной Кухар и Дмитрием Монатиком.

Первыми на паркет вышла пара Денис Беринчик и Илона Гвоздева, которые продемонстрировали танец Ча-ча. Выступление покорило судей, однако Екатерина Кухар и Влад Яма отметили, что все же у Дениса немного уступает танцевальная техника. В итоге пара получила 24 балла.

Затем свой танец продемонстрировал один из фаворитов шоу, актер Павел Вишняков. Его партнершой стала Яна Заец, которая ранее выступала с главным конкурентом Павла - Иракли Макацарией. Участники продемонстрировали яркую постановку пасодобль. К слову, партнерам было довольно сложно найти общий язык во время репетиций. Судьи все же по достоинству оценили выступление пары, поставив им 28 баллов.

Следующей на паркет вышла Леся Никитюк. Телеведущая должна была станцевать зажигательное диско с Женей Котом, однако из-за его болезни он не смог выступить. Вместо него, как и на прошлом эфире, танцевал Дмитрий Жук. Участники получили 26 баллов.

Затем чувственным вальсом публику покорили Мишель Андраде и Максим Ежов. Екатерина Кухар отметилша, что пара продемонстрировала бесподобный номер, а Монатик отметил, что выступление достойно самых высоких оценок. Пара получила 29 баллов.

Игорь Ласточкин выступил с Катей Белявской. Пара показала удивительно яркую постановку в жанре "контемпорари". Танец впечатлил судей, однако они не были щедрыми на оценки - пара получила 25 балллов.

Один из главных претендентов на победу в пятом сезоне "Танців з зірками" - Иракли Макацария вышел на паркет с Юлией Сахневич, которая является возлюбленной Павла Вишнякова. Артисты показали яркую самбу. Паре поставили максимальную оценку - 30 баллов.

После номеров пар наступил ключевой момент десятого эфира: выступления с судьями, которые оценивала, заняв место жюры, главный хореограф проекта - Алена Шоптенко. Первым выступил Дмитрий Монатик с двумя парами: Денисом Беринчиком и Катей Белявской, а также Мишель Андраде и Димой Жуком. Артисты станцевали фьюжн.

Новость дополняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали лидеров и аутсайдеров шоу "Танці з зірками". Так, по прогнозам аналитиков, шансы на победу продолжают расти у Иракли Макацарии и Мишель Андраде.