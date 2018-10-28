''Танці з зірками-2018'': букмекеры назвали вероятного победителя шоу

В воскресенье, 28 октября на телеканале "1+1" состояится очередной, десятый прямой эфир проекта "Танці з зірками". Букмекеры назвали лидеров и аутсайдеров шоу.
Так, по прогнозам аналитиков, шансы на победу продолжают расти у Иракли Макацарии и Мишель Андраде. Также в тройке лидеров уже на протяжении нескольких недель держится актер Павел Вишняков. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба проекта.
Коэффициенты потенциальных победителей следующие: Иракли - 3.0, Мишель - 3.5, Павел - также 3.0.
Иракли и Яна
Мишель Андраде
Павел Вишняков и Юля Сахневич
Публіка у захваті! Це був один з кращих виступів пари @vishniakov_pavel_ та @juli_sakhnevych ❤️ MONATIK назвав виконання танго одним з кращих на проекті, проте Катерині Кухар не вистачило танцю ☹️ Діліться своїми враженнями від виступу в коментарях! #ТанцізЗірками
Среди аутсайдеров - боксер Денис Беринчик и телеведущая Леся Никитюк. Так, именно они считаются первыми претендентами на вылет по мнению букмекеров. Коэффициенты обоих конкурсантов составляют 2.5.
Леся Никитюк и Макс Ежов
@lesia_nikituk вже довела, що вона чудова драматична акторка, але її місце – у цирку 🤹♂️ Тому сьогодні клоунеса Леся вражатиме і з’явиться на паркеті оголеною! 😱 І найголовніше вона приготувала дещо для Влада Ями... Не пропустіть виступ зірки просто зараз! 😊 Якщо ви хочете і далі насолоджуватися танцями цієї пари – надсилайте СМС з кодом 02 на номер 7914 або телефонуйте 0 900 900 002. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками
Денис Беринчик и Катя Белявская
Напоминаем, что из 14 пар участников, которые были на старте проекта, осталось всего шесть: Иракли Макацария - Яна Заец, Мишель Андраде - Женя Кот, Леся Никитюк - Максим Ежов, Павел Вишняков - Юля Сахневич, Денис Беринчик - Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин - Илона Гвоздева. К слову, пара Ласточкин-Гвоздева являются участниками, которые наиболее стремительно повышают свои показатели - вскоре они могут стать главными претендентами на победу.
Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе по итогам девятого прямого эфира шоу "Танці з зірками" пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева стала бесспорным лидером по итогам оценок жюри. За зажигательный стрит-фанк они получили максимальный бал - 30, уверенно закрепившись на первой строчке турнирной таблицы.
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