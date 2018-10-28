''Танці з зірками-2018'': букмекеры назвали вероятного победителя шоу

В воскресенье, 28 октября на телеканале "1+1" состояится очередной, десятый прямой эфир проекта "Танці з зірками". Букмекеры назвали лидеров и аутсайдеров шоу.

Так, по прогнозам аналитиков, шансы на победу продолжают расти у Иракли Макацарии и Мишель Андраде. Также в тройке лидеров уже на протяжении нескольких недель держится актер Павел Вишняков. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба проекта.

Коэффициенты потенциальных победителей следующие: Иракли - 3.0, Мишель - 3.5, Павел - также 3.0.

Иракли и Яна

Мишель Андраде

Павел Вишняков и Юля Сахневич

Среди аутсайдеров - боксер Денис Беринчик и телеведущая Леся Никитюк. Так, именно они считаются первыми претендентами на вылет по мнению букмекеров. Коэффициенты обоих конкурсантов составляют 2.5.

Леся Никитюк и Макс Ежов

Денис Беринчик и Катя Белявская

Напоминаем, что из 14 пар участников, которые были на старте проекта, осталось всего шесть: Иракли Макацария - Яна Заец, Мишель Андраде - Женя Кот, Леся Никитюк - Максим Ежов, Павел Вишняков - Юля Сахневич, Денис Беринчик - Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин - Илона Гвоздева. К слову, пара Ласточкин-Гвоздева являются участниками, которые наиболее стремительно повышают свои показатели - вскоре они могут стать главными претендентами на победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе по итогам девятого прямого эфира шоу "Танці з зірками" пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева стала бесспорным лидером по итогам оценок жюри. За зажигательный стрит-фанк они получили максимальный бал - 30, уверенно закрепившись на первой строчке турнирной таблицы.