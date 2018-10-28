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''Танці з зірками-2018'': букмекеры назвали вероятного победителя шоу

3.5тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 28 октября на телеканале "1+1" состояится очередной, десятый прямой эфир проекта "Танці з зірками". Букмекеры назвали лидеров и аутсайдеров шоу.

Так, по прогнозам аналитиков, шансы на победу продолжают расти у Иракли Макацарии и Мишель Андраде. Также в тройке лидеров уже на протяжении нескольких недель держится актер Павел Вишняков. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба проекта.

Коэффициенты потенциальных победителей следующие: Иракли - 3.0, Мишель - 3.5, Павел - также 3.0.

Иракли и Яна

Мишель Андраде

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Павел Вишняков и Юля Сахневич

Среди аутсайдеров - боксер Денис Беринчик и телеведущая Леся Никитюк. Так, именно они считаются первыми претендентами на вылет по мнению букмекеров. Коэффициенты обоих конкурсантов составляют 2.5.

Леся Никитюк и Макс Ежов

@lesia_nikituk вже довела, що вона чудова драматична акторка, але її місце – у цирку 🤹‍♂️ Тому сьогодні клоунеса Леся вражатиме і з’явиться на паркеті оголеною! 😱 І найголовніше вона приготувала дещо для Влада Ями... Не пропустіть виступ зірки просто зараз! 😊 Якщо ви хочете і далі насолоджуватися танцями цієї пари – надсилайте СМС з кодом 02 на номер 7914 або телефонуйте 0 900 900 002. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Денис Беринчик и Катя Белявская

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Напоминаем, что из 14 пар участников, которые были на старте проекта, осталось всего шесть: Иракли Макацария - Яна Заец, Мишель Андраде - Женя Кот, Леся Никитюк - Максим Ежов, Павел Вишняков - Юля Сахневич, Денис Беринчик - Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин - Илона Гвоздева. К слову, пара Ласточкин-Гвоздева являются участниками, которые наиболее стремительно повышают свои показатели - вскоре они могут стать главными претендентами на победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе по итогам девятого прямого эфира шоу "Танці з зірками" пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева стала бесспорным лидером по итогам оценок жюри. За зажигательный стрит-фанк они получили максимальный бал - 30, уверенно закрепившись на первой строчке турнирной таблицы.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персоны
Денис БеринчикИракли МакацарияЛеся НикитюкМишель Андраде (Michelle Andrade)
Объект
Танці з зіркам
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