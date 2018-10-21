''Танці с зірками-2018'': подробности девятого выпуска шоу

21 октября в 21:00 на телеканале 1+1 начался девятый прямой эфир проекта "Танці з зірками", который пройдет под темой "Цирк". В это воскресенье на паркет выйшли семь пар. На балконе танцоров встречает украинская певица Оля Полякова.
OBOZREVATEL следит за прямой трансляцией на "1+1".
Первыми на паркет вышла пара Дениса Беринчика и Катя Белявская. На прошлой неделе за них голосовали активнее других и пару вернули в шоу.
В этот раз участники решили удивить судей зажигательным джайвом. Судьям понравилось выступление пары. Они получили позитивные отзывы и 27 баллов.
Вторыми на паркет вышли Павел Вишняков и Юлия Сахневич. На этот раз пара танцует под куполом павильона без страховки.
Сегодня они танцуют аргентинское танго. Судья проекта Екатерина Кухар отметила, что сегодня на паркете біло "много воздушной гимнастики и мало танцев". Монатик высоко оценил танец и назвал его "лучшим на этом паркете". Пара получила 29 баллов.
Публіка у захваті! Це був один з кращих виступів пари @vishniakov_pavel_ та @juli_sakhnevych ! MONATIK назвав виконання танго одним з кращих на проекті, проте Катерині Кухар не вистачило танцю ☹️ Діліться своїми враженнями від виступу в коментарях! #ТанцізЗірками
Следующими на паркет выходят Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Они сегодня танцуют пасадобль в образе тигрицы и дрессировщика.
Пара получила достаточно позитивные отзывы. Екатерина Кухар заявила, что Сеничкин и Цибульская делают успехи, а Влад Яма сделал пару замечаний "бедрам" популярному ведущему. Сегодня танцоры получили 23 балла.
А теперь на паркет выходит Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. На прошлой неделе танцоры зажгли, набрав 27 баллов. Сегодня они танцуют стрит-фанк.
В этот раз участники решили удивить судей нежной румбой. Получилось почти так же хорошо, как и в прошлый раз - 27 баллов. Сегодня пара получила позитивные отзывы от Влада Ямы и заработали 30 баллов.
На паркет выходит холостяк Иракли Макацария и Яна Заец. Сегодня он открыл свой главный секрет: по его словам он неидеален.
"Я не идеален. Я храплю, разбрасываю носки и курю 12 лет", - говорит холостяк.
Вместе со своей партнершей они танцуют Венский вальс. Судьи позитивно оценили танец пары и поставили им 29 баллов.
У кожного учасника ми щоразу запитуємо: хто твій головний конкурент? Відповідь одна - гарячий холостяк – Іраклі. І для того, щоб знову очолити турнірну таблицю він наважиться на справжню магію! 💥 Просто зараз @maqatsa та @zlayazaya_official покажуть фокус, якому позаздрить цирк Дю солей! 😍 Твоя підтримка для Іраклі Макацарія дуже важлива! Підтримай зірку – надсилай СМС з кодом 01 на номер 7914 або телефонуй 0 900 900 001. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками
Теперь на паркет выходят Леся Никитюк и Максим Ежов. Сегодня они исполнили пасадобль и получили достаточно позитивные оценки судей. Правда Екатерина Кухар назвала их танец - бредом. Сегодня они получили
@lesia_nikituk вже довела, що вона чудова драматична акторка, але її місце – у цирку 🤹♂️ Тому сьогодні клоунеса Леся вражатиме і з’явиться на паркеті оголеною! 😱 І найголовніше вона приготувала дещо для Влада Ями... Не пропустіть виступ зірки просто зараз! 😊 Якщо ви хочете і далі насолоджуватися танцями цієї пари – надсилайте СМС з кодом 02 на номер 7914 або телефонуйте 0 900 900 002. З одного номеру можна проголосувати 10 разів за кожну пару. #ТанцізЗірками
Напомним, после досрочного ухода участницы шоу "Танці з зірками" Оксаны Марченко, в проект вернули одну из ушедших пар. Счастливчиком стал знаменитый украинский боксер Денис Беринчик.