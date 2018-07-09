"Такой страшный": Киркоров поделился полуголым фото с отпуска

Российский певец Филипп Киркоров отправился отдыхать в США. На своей страничке в Instagram исполнитель поделился фотографией, на которой позирует в бассейне в одних плавках.

"Las Vegas Time", – подписал он пост.

LAS VEGAS TIME...... Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июл 2018 в 8:59 PDT

Фанаты российского артиста по-разному отреагировали на фото. Одним снимок понравился, другие же считают изображение безобразным.

"Фига ты страшный какой", "Хорошо выглядит, даже моложе чем в гриме, просто смешно нахмурился", "Не читайте эти глупости, Филипп. Вот отдохнет человек и расслабиться. Вспомните себя в отпуске. Первые дни еще на нервах", "Отличное лицо! Грим для сцены. А что выражение такое, ну не всегда и не всем ходить и улыбаться", "Злой на этой фотографии", "Такой страшный", - комментируют подписчики.

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