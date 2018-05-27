"Такой, как все": финалистка "Холостяка" резко высказалась о Рождене

Финалистка романтического реалити "Холостяк-8" Галя Присташ, которая покинула проект за шаг до победы, резко высказалась о его главном герое - певце Рождене Ануси.

Шоу девушка покинула гордо - она отказалась даже прощаться с Холостяком, за расположение которого боролась весь сезон. Причины такого поступка Галя объяснила в своем Instagram-аккаунте после выхода финального эпизода на телеэкраны.

"Почему все так?" - потому, что он оказался таким, как все. Он был в шаге от того, чтобы подтвердить мою веру, что он не такой, как все... Он не смог дать шанс нашей истории, поэтому я дарю ей минуту своего молчания", - написала участница реалити.

К слову, именно с Галей Рожден впервые поцеловался на проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная участница "Холостяка" Анетти рассказала о Рождене Ануси.