"Такой, как все": финалистка "Холостяка" резко высказалась о Рождене

Финалистка романтического реалити "Холостяк-8" Галя Присташ, которая покинула проект за шаг до победы, резко высказалась о его главном герое - певце Рождене Ануси.
Шоу девушка покинула гордо - она отказалась даже прощаться с Холостяком, за расположение которого боролась весь сезон. Причины такого поступка Галя объяснила в своем Instagram-аккаунте после выхода финального эпизода на телеэкраны.
"Почему все так?" - потому, что он оказался таким, как все. Он был в шаге от того, чтобы подтвердить мою веру, что он не такой, как все... Он не смог дать шанс нашей истории, поэтому я дарю ей минуту своего молчания", - написала участница реалити.
"Чому все так?" - Тому, що він виявився таким, як усі. Він був за крок до того, щоб підтвердити мою віру, що він не такий як всі... Він не зміг дати шанс нашій історії, тому я дарую їй хвилину свого мовчання. Окреме дякую, що хоча б цей момент без монтажу!!! #ЛюблюВасУсіх! #ДоЗустрічі💋 #ЩасливаХолостячка А мені є ще багато чого Вам сказати! Адже це тільки щасливий початок👏
К слову, именно с Галей Рожден впервые поцеловался на проекте.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная участница "Холостяка" Анетти рассказала о Рождене Ануси.
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