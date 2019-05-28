Такого еще не видели: Пономарев "взорвал" сеть ярким клипом

Украинский певец Александр Пономарев представил яркий и необычный клип к летнему треку "Море".

Соответствующий ролик опубликован в официальном YouTube-канале народного артиста Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пономарев высмеял в новом клипе свой звездный статус. Зритель может увидеть домохозяйку, которая ссорится с мужем из-за любви к певцу, молодую фанатку, которая в восторге слышит, что он зовет на море "именно ее" с экрана.

Фанатка в клипе Александра Пономарева скриншот

Также показаны два алкоголика, которые просят Пономарева забрать их жен. Пользователи были в восторге от клипа. Многие заметили, что артист был представлен в очень непривычном виде. Ведь он обычно выступает в роли лирического героя. Ролик вызвал бурю положительных эмоций.

Александр Пономарев в клипе "Море" кадр из видео

"Очень непривычный клип, как для Вас, Александр! Но улыбка с лица не сходит", "Классное видео. Веселое, как и сама песня", "Классный, позитивный и сразу хочется на море", "Ощущение после просмотра побывала на море. Спасибо большое всей команде", "Без улыбки не смотрела ни секунды. И вже прицепилось "зааберуу тебе десь...", – порадовались фанаты.

Александр Пономарев - "Море" (сцена с алкоголиками) Скриншот

Семейная пара в клипе Александра Пономарева Кадр из клипа

Еще одна семейная пара в клипе "Море" кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Пономарев представил в сети клип к треку "Зима", который снял с режиссером Владом Разиховским в пяти разных странах.4

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