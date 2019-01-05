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''Такая сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' всполошила Instagram фото в белье

1.3тЧитать материал на украинском

Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, взбудоражила своих читателей в Instagram очередным эротическим фото.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала домашнее фото, на котором запечатлена в обтягивающем боди, подчеркнувшем формы ее тела.

"Написала длинный текст и удалила. Зачем усложнять пятницу", - прокомментировала фотографию Кумейко.

Всего за несколько часов снимок собрал более 2 тыс. лайков, в комментариях фолловеры знаменитости заговорили о ее внешности.

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"Фигура просто вау!", "Такая секси", "Очень здорово выглядите", "Как всегда безупречно красивая и мега сексуальная", - указали под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana (Анастасия Кумейко)участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Недавно звезда танцевального шоу предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной. Артистка показала горячий снимок, на которомизображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным халатом.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Анастасия Кумейко
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagramТанці з зірками
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