''Такая сексуальная'': участница ''Танців з зірками'' всполошила Instagram фото в белье

Экс-солистка группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, взбудоражила своих читателей в Instagram очередным эротическим фото.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала домашнее фото, на котором запечатлена в обтягивающем боди, подчеркнувшем формы ее тела.

"Написала длинный текст и удалила. Зачем усложнять пятницу", - прокомментировала фотографию Кумейко.

Всего за несколько часов снимок собрал более 2 тыс. лайков, в комментариях фолловеры знаменитости заговорили о ее внешности.

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"Фигура просто вау!", "Такая секси", "Очень здорово выглядите", "Как всегда безупречно красивая и мега сексуальная", - указали под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Dj Nana (Анастасия Кумейко)участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Недавно звезда танцевального шоу предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной. Артистка показала горячий снимок, на которомизображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным халатом.